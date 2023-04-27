ORC müdürü: Kılıçdaroğlu ilk turda kazanacak

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, Muharrem İnce’nin oylarının düşüşe geçtiğini belirterek ”Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilk turda seçimi kazanacağını şu an elimizdeki verilerle okuyabiliyoruz” dedi.

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Seçimlere 17 gün kaldı. Dört cumhurbaşkanı adayının yarışacağı seçimlerde, Meclis’te oluşacak tablonun da önemi var. Uzmanlar, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde Meclis’teki güç dağılımının yarışı önemli ölçüde etkileyeceğini söylüyor. Anket şirketlerine göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylığı, seçimleri ikinci tura taşıyor.

Ancak bu tablonun cumhurbaşkanı yardımcısı adayı CHP’li büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ın sahaya inmesiyle değiştiğini söyleyenler de var.

Sözcü TV’den İpek Özbey’e konuşan ORC Araştırma müdürü Pösteki, “İmamoğlu ve Yavaş gibi diğer isimlerin sahaya çıkmasıyla insanların fikirleri değişmeye başladı. İnce ve Memleket Partisi’nin oylarının düşüşe geçtiğini gözlemledik” dedi.

Pösteki bu düşüşün süreceğini belirterek “Kemal beyin ilk turda seçimi kazanacağını şu an elimizdeki verilerle okuyabiliyoruz” dedi.

ORC’nin 19-22 Nisan tarihleri arasında yaptığı son anketinde adayların oy oranı şöyle hesaplanmıştı:

Kılıçdaroğlu: Yüzde 49,3

Erdoğan: Yüzde 42,4

İnce: Yüzde 6,1

Oğan: Yüzde 2,2

Editör notu: ORC’nin anketinde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgiler yer almamıştı: