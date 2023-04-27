Türkiye Raporu anketten fragman verdi: İnce düşüyor

Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, 24 Nisan haftasındaki araştırmalarının sonucuna göre Muharrem İnce’nin oylarındaki düşüşün devam ettiğini söyledi.

Muharrem İnce. (AA)

Seçimlere 17 gün kaldı. Dört cumhurbaşkanı adayının yarışacağı seçimlerde, Meclis’te oluşacak tablonun da önemi var. Uzmanlar, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde Meclis’teki güç dağılımının yarışı önemli ölçüde etkileyeceğini söylüyor. Anket şirketlerine göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylığı, seçimleri ikinci tura taşıyor.

Ancak İnce’ye desteğin gitgide eridiği görülüyor.

24 Nisan haftasında yaptıkları araştırmadan ‘fragman’ paylaşan Can Selçuki, İnce’nin oylarında düşüşün devam ettiğini bildirdi. Selçuki’nin paylaştığı üç bulgu şöyle:

İnce ve Memleket Partisi oyları düşmeye devam ediyor

Oğan’ın oylarında artış var

İnce ve Oğan’ın toplamı değişmediği için KK ve RTE oyları önceki anketlerle benzer seyrediyor