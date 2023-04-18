Aksoy anketi: CHP ‘tek liste’ etkisiyle yüzde 30’un üstünde

Aksoy Araştırma’nın 15’nci hafta araştırmasına göre AKP oy kaybederken cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’la arasındaki farkı açıyor. Verilere göre seçim yine de ikinci tura kalıyor.

Fotoğraf: AA

Aksoy‘un 26 ilde 1067 kişiyle düzenlediği ankette Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nun gerisinde olduğu görüldü.

Buna göre ilk turda Kılıçdaroğlu yüzde 47,9, Erdoğan yüzde 38,4, İnce yüzde 9 ve Oğan yüzde 4,8 alıyor. İkinci turdaysa Kılıçdaroğlu yüzde 57,4’le seçimi kazanıyor.

Aynı şirketin 24 Mart’ta yayımlanan anketinde Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 13,6 puan önündeydi. Bu fark şu an 14,8.

Ankette yüzde 3 hata payı bulunuyor.

Partilerin oy dağılımıysa şöyle:

AKP: 31,1

CHP: 30,6

İYİ Parti: 11,4

HDP: 10,5

MHP: 7,5

Diğer partiler: 6,4

TİP: 2,5

Geçen ayki anket

Aynı şirketin bir önceki anketinde partilerin oy oranı şöyleydi:

AKP: 31,9

CHP: 27,8

İYİ Parti: 11,4

HDP: 10,3

Diğer partiler: 9,7

MHP: 6,9

Saadet Partisi: 0,8

DEVA Partisi: 0,6

Gelecek Partisi: 0,6

CHP ‘liste’ etkisiyle 30’un üstünde

Ertan Aksoy, araştırma sonuçlarını şöyle değerlendirdi: “2022’nin üçüncü çeyreğinde gördüğümüz AKP ile CHP’nin başa baş halini Nisan 2023 itibariyle yeniden gördük. Bu yakınlaşmanın temel nedeni millet ittifakında İYİ Parti dışındaki partilerin CHP listelerinde birleşmesidir. Yine bu ay itibariyle ekonominin yakın geleceğine dair olumlu görüşe sahip olanların olumsuz görüşe sahip olanları sayısal olarak geçtiğini görüyoruz. Eş zamanlı olarak muhalefetin seçimi kazanacağına olan inanç da artıyor. Bu durum mal ve hizmetleri satın alma davranışlarına da oy verme davranışlarına da etki edecektir.”

Editör notu: Bu ankette Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgilere ulaşılamadı: