Aksoy anketi: Kılıçdaroğlu farkı 2 puan daha açtı

Aksoy Araştırma’nın 12’nci hafta araştırmasına göre AKP martta oyunu bir puan arttırdı. Cumhurbaşkanlığı anketindeyse millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 56,8 oyla önde.

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Seçimlere 51 gün kaldı. Anketlerdeyse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın koltuğunu koruyamayacağı görülüyor.

Aksoy Araştırma’nın 26 ilde 1537 kişiyle yaptığı ankette de Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’na kaybettiği görüldü.

Buna göre Kılıçdaroğlu yüzde 56,8’lik desteğe ulaştı. Erdoğan’sa yüzde 43,2 seviyesinde.

Aynı şirketin bir önceki anketinde Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın 11,2 puan önündeydi.

Ankette yüzde 2,5’luk hata payı bulunuyor.

Partilerin oy dağılımıysa şöyle:

Yine aynı şirketin bir önceki anketinde partilerin durumu şöyleydi:

AKP yüzde 31

CHP yüzde 28,4

İYİ Parti 12

HDP yüzde 10,3

MHP yüzde 7,2

DEVA yüzde 1,4

Saadet yüzde 1,4

TİP yüzde 1,1

Gelecek yüzde 0,9

Diğer yüzde 6,3

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Ertan Aksoy “AKP’de üç hafta öncesine göre yüzde 1’lik bir artış,

CHP’de yüzde 0,6’lık bir düşüş gözlemliyoruz. Bununla birlikte iki adaylı seçime gidilmesi halinde

Kılıçdaroğlu rakibi ile arasındaki farkı yüzde 13,6’ya kadar çıkarabildi. Adaylığı açıklandığında yaptığımız ölçümde bu farkı yüzde 11,2 bulmuştuk. O dönemin asıl sorusu bu anlamlı farkın dönemsel bir heyecana dayalı olup olmadığıydı. Farkın gerilemediği gibi artmış olması kalıcı bir durumun işaretini oluşturmaktadır” dedi.

Editör notu: Bu ankette Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgilere ulaşılamadı: