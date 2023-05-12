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Yaramazlara biraz batar!

Türkiye Raporu’nun anketi: Kılıçdaroğlu ilk turda cumhurbaşkanı

Türkiye Raporu’nun anketine göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda seçimi kazanıyor.

Fotoğraf: AA

Araştırmayı, şirketin sahibi Can Selçuki Twitter’dan paylaştı.


Buna göre Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin çekilmesinden sonra güncellenen anket şöyle:

  • Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 50,5
  • Tayyip Erdoğan yüzde 45,6
  • Sinan Oğan 3,9

Editör notu: Türkiye Raporu anketinde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgiye ulaşılamadı:

  • Örneklem belirleme yöntemi
  • Anket sorularının nasıl ifade edildiği
  • Hata payı
  • Kararsızların nasıl dağıtıldığı

Diğer anketler

KONDA Araştırma’nın 6-7 Mayıs’ta yaptığı ankete göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 49,3, cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan yüzde 43,7 oy alıyor.

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Yöneylem Sosyal Araştırma Şirketi, seçimler öncesi son anketi açıkladı. Buna göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 49,5’le ilk turda kazanmaya çok yakın.

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 49,1’le ilk turda kazanmanın eşiğinde.

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