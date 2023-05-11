MAK başkanı: Muhalefetin işi son derece kolaylaştı

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, araştırmalarında ‘muhalefetin zaten yüzde 50’nin üzerini gördüğünü’, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilmesiyle ‘işlerinin daha da kolaylaştığını’ söyledi.

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Halk TV’de konuşan Kulat şunları söyledi: “Bizim araştırmamıza göre seçim bıçak sırtı da olsa ilk turda bitiyordu zaten. 2-3 günlük zaman dilimi, Türkiye’de uzun bir zaman. Muhalefetin büyük bir fırsat yakaladığını görüyorum ama bu iş bitmiştir demek çok doğru değil. 5-6 gün öncesinin fotoğrafı üzerinden yaptığımız araştırmada zaten 50+1 yakalama noktasında muhalefet önde görünüyordu. Bunun üzerine Muharrem İnce faktörü de eklendi ve muhalefetin işi son derece kolaylaştı.”

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Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurmuştu. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, Twitter’dan Barış Manço’nun ‘Halil İbrahim Sofrası’ şarkısını paylaşarak şunları yazmıştı: “Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce’yi Türkiye’nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin…”

Bugün açıklanan son üç anket

Bugün önde gelen anket şirketleri, KONDA, MetroPOLL, Yöneylem’in verilerine göre millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a fark atarken neredeyse seçimi ilk turda kazanacak oranlara erişti.

Kılıçdaroğlu, Konda’nın anketinde yüzde 49,3, Yöneylem’in anketinde yüzde 49,5, MetroPOLL’ün anketindeyse yüzde 49,1’e ulaşmıştı.