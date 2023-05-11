Muharrem İnce adaylıktan çekildi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini duyurdu.

Muharrem İnce cumhurbaşkanı adaylığından çekildi. (AA)

Partisinin genel merkezi önünde konuşan İnce, şunları söyledi: “Bunu, memleketim için yapıyorum. Türkiye’ye üçüncü bir yol önerdim, bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Türkiye’ye üçüncü bir seçenek sundum. Başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahında bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın, adaylıktan çekiliyorum.”

Hangi adayı destekleyeceğini belirtmeyen İnce, oy pusulasında yer almaya devam edecek.

Ne olmuştu

Son günlerde Ali Yeşildağ adına açılan ve söz konusu şahsı gündeme oturtan Cevheri Güven’in de sahte diyerek uyardığı bir hesaptan çeşitli iddialar ve görüntüler paylaşılıyor.

Bu hesap özellikle son üç gündür İnce’yi hedef alan paylaşımlarda bulunuyor.

Hesaptan bugün de İnce’ye ait olduğu iddiasıyla özel yaşama ait görüntüler paylaşıldı. Ancak sosyal medyada görüntülerin montaj olduğu görüşü hakim. Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde ortaya atılan kaset iddialarına kimsenin inanmaması gerektiğini vurgulamış; şunları kaydetmişti:

“Bugün rahatsızlığını duyduğum andan itibaren kendisine ulaşmaya çalışıyordum ancak ulaşamıyordum, sonunda ulaşabildim. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir.

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Çünkü bunlar yabancı istihbaratçıların eline düşmüş zavallı kimselerdir. Buradan net söylemek istiyorum ki Halil İbrahim soframız ona hep açıktır. Gelmek istiyorsa otursun soframıza değişimi birlikte getirelim. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden.”