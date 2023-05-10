Kılıçdaroğlu kaset iddialarına sert çıktı: Kimse montajcılara inanmasın

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde ortaya atılan kaset iddialarına kimsenin inanmaması gerektiğini vurguladı.

Fotoğraf: CHP

Son günlerde Ali Yeşildağ adına açılan ve söz konusu şahsı gündeme oturtan Cevheri Güven’in de sahte diyerek uyardığı bir hesaptan çeşitli iddialar ve görüntüler paylaşılıyor.

Bu hesap özellikle son iki gündür Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi hedef alan paylaşımlarda bulunuyor.

Hesaptan bugün de İnce’ye ait olduğu iddiasıyla özel yaşama ait görüntüler paylaşıldı. Ancak sosyal medyada görüntülerin montaj olduğu görüşü hakim.

Paylaşımlar İnce’yi çok öfkelendirdi.

45 gündür sahte dekontlarla, sahte belgelerle, sahte videolarla iftira atan ve algı operasyonu yapan FETÖ'cülere karşı bu ülkenin gazetecileri neredesiniz? Savcıları neredesiniz? Bu aşağılık teröristlerin kumpaslarından medet umanlar, bunları yayanlar, bunlara inananlar; kumpas… Çok okunan Kılıçdaroğlu: Karşımızdakiler gözü kararttı, ilk turda bitirelim — Muharrem İNCE (@vekilince) May 10, 2023

‘Ahlaksız yapıları açığa çıkaracağız’

Savcıları göreve çağıran İnce’ye Kılıçdaroğlu’ndan destek geldi. Tele1 canlı yayınına katılan Kılıçdaroğlu, konuya dair şunları dedi:

“Kimse montajcılara inanmasın. Bu ahlaksızlıktır. Bununla mücadele etmek de her vatanseverin görevidir. Çıkıp iftira atarlar. Türkiye’nin buradan çıkması lazım. Ahlaksız yapıları açığa çıkaracağız. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu gücü var. Dijital ortama iz bıraktığınız zaman bunu saptamak kolay.”