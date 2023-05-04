120 CEO’yla anket: Kılıçdaroğlu açık ara önde

İş dünyasından 120 üst düzey yöneticiyle düzenlenen anketin sonuçları açıklandı. Katılımcıların büyük çoğunluğu cumhurbaşkanlığını millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili seçimleriniyse millet ittifakının kazanacağını düşünüyor.
14 Mayıs’taki seçimlere 10 gün kaldı.
Ekonomist Dergisi 120 büyük şirketin CEO ve üst düzey yöneticileriyle bir anket düzenledi.
DW Türkçe’nin aktardığı anketin sonuçları şöyle:
*Cumhurbaşkanlığını Kılıçdaroğlu, milletvekili seçimlerini millet ittifakı kazanır: Yüzde 68,7
*Cumhurbaşkanlığını Kılıçdaroğlu, milletvekili seçimlerini cumhur ittifakı kazanır: Yüzde 13,9
*Cumhurbaşkanlığını Erdoğan, milletvekili seçimlerini millet ittifakı kazanır: Yüzde 13
*Cumhurbaşkanlığını Erdoğan, milletvekili seçimlerini cumhur ittifakı kazanır: Yüzde 3,5
*Diğer adaylardan biri cumhurbaşkanı olabilir: 0,9
İş dünyasından katılımcıların ezici çoğunluğu parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini düşünüyor. ‘Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmeli mi’ sorusuna katılımcıların yüzde 93,9’u ‘Evet’, yüzde 6,1’i de ‘Hayır’ yanıtını verdi.