MAK anketi: Kılıçdaroğlu, Erdoğan’la farkı korudu

MAK Danışmanlık‘ın nisan anketine göre millet ittifakının adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la arasındaki dört puanlık farkı korudu. MAK’ın mart anketinde de iki aday arasında dört puanlık fark vardı. İki lider de bir önceki aya göre oylarını bir puan yukarıya taşıdı.

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Seçimlere 26 gün kaldı. Dört cumhurbaşkanı adayının yarışacağı seçimlerde, Meclis’te oluşacak tablonun da önemi var. Uzmanlar, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde Meclis’teki güç dağılımının yarışı önemli ölçüde etkileyeceğini söylüyor. Anket şirketlerine göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin adaylığı, seçimleri ikinci tura taşıyor.

MAK’ın 10-16 Nisan tarihlerinde 52 ilde 5 bin 750 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı anket de seçimlerin ikinci tura kalacağına işaret ediyor. Kararsızların ve yanıt vermeyenlerin yüzde 4 seviyesinde olduğu ankette adaylara verilen destek şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,8

Tayyip Erdoğan: Yüzde 43,7

Muharrem İnce: Yüzde 3,4

Sinan Oğan: Yüzde 1,1

MAK’ın mart anketinde Kılıçdaroğlu’nun oyu yüzde 46,5, Erdoğan’ın oyuysa yüzde 42,4’tü. O tarihte adaylıkların kesinleşmemesi sebebiyle ankette İnce ve Oğan’a yer verilmemişti. Ancak ‘kime oy vereceksiniz’ soruna ‘diğer’ diyenlerin oranı yüzde 3,4 olmuştu. Kararsızlarla cevap vermeyenlerin oranıysa yüzde 7,7’ydi.

Sorunları kim çözer?

Araştırmada ‘ülkenin sorunlarını kim çözer’ sorusuna verilen cevaplarda Erdoğan’a olan güvenin, oy davranışına göre yedi puana yakın düştüğü görülüyor. Sorunları Kılıçdaroğlu ve ekibinin çözeceğine inananlarsa yüzde 45 seviyesinde. İnce’nin sorun çözeceğine inananlar yüzde 2, Oğan’a inananlarsa yüzde 1. Hiçbir liderin sorunları çözemeyeceği düşünenlerse yüzde 10 seviyesinde.

Milletvekili seçimleri

Ankete göre kararsızlar oransal olarak dağıtıldığında partilere verilen destek şöyle:

AKP: Yüzde 35,8

CHP: Yüzde 29,1

İYİ Parti: Yüzde 11,7

YSP: Yüzde 9,5

MHP: Yüzde 7,2

TİP: Yüzde 1,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,4

BBP: Yüzde 1,2

Memleket Partisi: Yüzde 1,2

Zafer Partisi: Yüzde 0,8

Bir önceki ayın anketinde AKP yüzde 34,2 CHP’yse yüzde 26, İYİ Parti’yse yüzde 13,6 seviyesindeydi. Ayrıca ortak liste kararı sonrası nisan anketinde yer verilmeyen Gelecek Partisi, DEVA ve Saadet Partisi’nin marttaki toplam oyu yüzde 4 ölçülmüştü.

Diğer şirketlerin anketleri

Araştırmacı Can Selçuki, Türkiye Raporu’nun nisan anketine göre Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ilk turda ‘seçimi ikinci tura bırakacak’ oranda oy alacağını açıklamıştı.

Gezici Araştırma’nın nisan anketine göreyse millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimleri ilk turda yüzde 53,4’le kazanıyor.

Editör notu: MAK anketinde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgilere ulaşılamadı: