MAK’ın son anketi: Kılıçdaroğlu ilk turda kazanıyor

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MAK Danışmanlık‘ın son anketine göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ilk turda cumhurbaşkanı seçiliyor. Ankete göre Muharrem İnce’nin oyları erimiş görünüyor.
Araştırma 26 Nisan-4 Mayıs tarihlerinde 63 ilde (52 ilde yüz yüze 11 ilde telefondan) 5 bin 750 kişiyle yapıldı.
Abone gelirleriyle finanse edilen araştırmada, adaylara verilen destek kararsızlar dağıtılınca şöyle oldu:
- Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 50,9
- Tayyip Erdoğan: Yüzde 45,4
- Sinan Oğan: Yüzde 2
- Muharrem İnce: Yüzde 1,7
Milletvekilliği seçimleri
Araştırmada partilerin oy oranları şöyle hesaplandı:
- AKP: Yüzde 36,9
- CHP: Yüzde 30,1
- İYİ Parti: Yüzde 12,6
- Yeşil Sol Parti: Yüzde 10,4
- MHP: Yüzde 6,6
- YRP: Yüzde 1
- BBP: Yüzde 0,7
- Memleket Partisi: Yüzde 0,9
- TİP: Yüzde 0,4
Kararsızlarsa yüzde 3,2.
Bir önceki anket
MAK’ın 10-16 Nisan tarihlerinde yaptığı araştırmadaysa -yüzde 4 kararsız kesimin bulunduğu- tablo şöyle şekillenmişti:
- Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 47,8
- Tayyip Erdoğan: Yüzde 43,7
- Muharrem İnce: Yüzde 3,4
- Sinan Oğan: Yüzde 1,1
Ankete göre kararsızlar oransal olarak dağıtıldığında partilere verilen destek şöyleydi:
- AKP: Yüzde 35,8
- CHP: Yüzde 29,1
- İYİ Parti: Yüzde 11,7
- YSP: Yüzde 9,5
- MHP: Yüzde 7,2
- TİP: Yüzde 1,4
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 1,4
- BBP: Yüzde 1,2
- Memleket Partisi: Yüzde 1,2
- Zafer Partisi: Yüzde 0,8
Editör notu: MAK anketinde Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgiye ulaşılamadı:
- Hata payı