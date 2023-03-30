Konsensus’a göre Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın oyları eşit

Kamuoyu araştırma şirketi Konsensus’un başındaki Murat Sarı, “33 senelik bir araştırmacı olarak şunu çok net söyleyebilirim ki bu seçim 2’inci tura kalmayacak gibi gözüküyor” dedi. Sarı’ya göre millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve cumhur ittifakının haberi Tayyip Erdoğan’ın oyları eşit.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde dört aday yarışacak. Cumhur ittifakı Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan’ı, millet ittifakı CHP Genel Başkanı ittifakı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, ata ittifakı Sinan Oğan’ı, Memleket Partisi de Muharrem İnce’yi destekliyor. Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasında geçmesi beklenen yarışta İnce’ye verilecek oyların sonucu nasıl etkileyeceği merak konusu. 14 Mayıs’ta bir aday yüzde 50’yi geçemezse 28 Mayıs’ta ikinci tura gidilecek.

Murat Sarı

Potansiyeller eşit

Konsensus’un kurucusu ve genel müdürü Murat Sarı, Sözcü’den Ruhat Mengi’ye verdiği söyleşide, ‘Kılıçdaroğlu ve Erdoğan’ın oylarının birbirine çok yakın olduğunu’ belirterek şöyle konuştu: “Erdoğan ve Kılıçdaroğlu’nun oy potansiyelleri eşit çıkıyor. İki taraf da birinci turda bitmesi için elinden geleni yapacak ve biri geçecek. ‘İspatla’ derseniz ispatlayamam ama çok ‘2’inci tura kalacak’ gibi bir hava yok ortada.”

Muharrem İnce denklemi

Sarı, “Muharrem İnce girerse kimin kazanacağını düşünüyorsunuz” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Onu bilmiyorum çünkü bizim şu anda yaptığımız anketlerde çok net bir şey çıkmıyor. MHP’de Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermek istemeyen bir kesim var. İşte o kesim Muharrem İnce’ye yöneldi ve aynı şekilde Millet İttifakı içerisinde İYİ Parti, Saadet Partisi ve diğer partilerde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy vermek istemeyen bir kitle var, o kitle de yine Muharrem İnce’ye yönelmiş vaziyette” dedi.

Sarı’ya göre İnce, 100 bin imzayı geçtikten sonra, çok büyük bir patlama yapmasa da önemli bir çıkış gösterdi, ancak ‘Yüzde 30’ları alacağım’ söylemi gerçekçi değil.

‘Kılıçdaroğlu yüzde 30’lardan geldi’

Murat Sarı, ‘Kılıçdaroğlu’nun adaylığını açıkladıktan sonra 2,5 puan öne geçtiğini gösteren anketlerin’ sorulması üzerine şöyle cevap verdi: “Ben bugüne kadar pek çok yayında bulundum, hiçbir zaman bunu söylemedim ama bundan 1.5 2 sene evvel yüzde 30’larda olan ‘İkisi seçime girse ben Kemal Kılıçdaroğlu’na veririm’ diyenlerin oranının şimdi eşitlenmesi, ivmenin hareketin kimden yana olduğunu gösteriyor. Kılıçdaroğlu’nun oylarında artış var ama Erdoğan’ın oyları öyle çok fazla düşmedi.”