AKP’ye yakın şirketin anketi: CHP yüzde 30’u aştı

AKP’ye yakın Optimar’ın anketine göre CHP’nin oyu yüzde 30’un üstüne çıktı.

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Seçimlere 12 gün kalırken, iktidara yakın araştırma şirketlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oylarının ‘arttığı’ görülüyor. Ancak bu anketlerde bile Erdoğan, ilk turda kazanamıyor.

Hürriyet’ten Abdulkadir Selvi’nin aktardığına göre Optimar’ın 25-28 Nisan tarihleri arasında 3 bin 5 kişi üzerinde yaptığı araştırmada Erdoğan ve millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oyları arttı.

Buna göre adaylar açısından kararsızlar dağıtıldığında tablo şöyle:

Tayyip Erdoğan: yüzde 48,6

Kemal Kılıçdaroğlu: yüzde 44,1

Muharrem İnce: yüzde 4,3

Sinan Oğan: yüzde 3

İki aday sorulduğundaysa yüzde 51,4, ‘Erdoğan‘ yanıtını veriyor. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranıysa yüzde 48,6 çıkıyor.

Partilerin durumları

AKP’nin oyu yüzde 38,6, CHP’yse yüzde 30,1 ölçüldü. Optimar’a göre Yeşil Sol Parti yüzde 7,8, MHP yüzde 7,7, İYİ Parti yüzde 7 seviyesinde. Ankette Memleket Partisi’nin yüzde 4’e gerilediği TİP’inse yüzde 1,3’e yükseldiği görülüyor.

Editör notu: İktidara yakın olduğu bilinen Optimar tarafından yapılan bu ankette Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgilere ulaşılamadı: