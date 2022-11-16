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Boğaziçi haberleri ‘kayyım’ı kızdırdı: Editörümüzün okula girişini yasakladı

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım yönetimi’, üniversitedeki sorun, baskı ve usulsüzlükleri haberleştiren Boğaziçi Üniversitesi mezunu editörümüz Mehmet Baran Kılıç’ın mezun kartını iptal etti ve kampüse girişini yasakladı.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım rektör’ Naci İnci yönetimi, okuldaki baskısını giderek artırıyor. Yönetim, akademisyen ve öğrencilere baskı uygularken mezunların da kartlarını iptal ederek okula girmesini yasaklıyor.


Yönetim üniversitedeki sorun, baskı ve usulsüzlükleri haberleştiren, editörümüz Kılıç’ın da mezun kartını iptal ederek okula girişini yasakladı.

Kılıç, kartının iptal edildiğini okulun mezun bilgi sisteminden kartının durumu kontrol edince şans eseri öğrenirken, bu kendisine bildirilmedi. Mezun kartlarını veren birim Mezunlar Ofisi’ne ulaşan Kılıç’a “Rektörlükten gelen bilgiye göre mezun kartınız, ‘xxx’ sayılı yazıya istinaden süresiz olarak iptal edilmiştir” dendi ama gerekçe verilmedi.

Ofis, Kılıç’a, itiraz ve sorularını ıslak imzalı dilekçeyle rektörlüğe hitaben yazı işlerine e-posta atması gerektiğini söyledi. Rektörlük ofisini arayan Kılıç da aynı cevapla karşılaştı.

Kılıç, son dönemde, Temel Kotil’in oğlunun adrese teslim kadroyla itibar suikastıyla gönderilen akademisyenin yerine işe alınmasını, iktisadi idari bilimler fakültesinin kayyım dekanı Murat Önder’in kendisine özel adrese teslim kadro ilanı açması ve hakkındaki intihal iddialarını, adrese teslim kadro ilanlarını, Naci İnci’nin kendi doktora öğrencisini adrese teslim kadroyla işe almasını ve yurt krizini haberleştirmişti.

Kılıç’ın Önder’le ilgili haberiyse, sulh ceza hakimliğince yayından çıkartılmıştı.

Editörümüzün Boğaziçi’yle ilgili haberleri şöyle:

Boğaziçi’nde kadrolaşma tam gaz: Yine ‘adrese teslim’ kadro ilanı verildi

Boğaziçi’nde ‘adrese teslim ilan’ İnci’nin doktora öğrencisine ‘nasip oldu’

Boğaziçi’ne ‘adrese teslim’ ilanla atanan akademisyenden senatoya hızlı geçiş

Mahkeme, Boğaziçi Hukuk’taki ‘adrese teslim’ ilanları iptal etti: ‘Hukuka aykırı’

Eski THY müdürünün oğlu ‘adrese teslim’ ilanla Boğaziçi’ne alınmıştı: Yargıya taşındı

İtibar suikastıyla gönderilen akademisyenin yerine eski THY müdürünün oğlu getirildi

Hedef gösterilip görevden alınan Boğaziçili akademisyene bölümü sahip çıktı

Boğaziçili akademisyenlerden adrese teslim kadro ilanlarına dava

Boğaziçi öğrencilerinden engellemelere rağmen alternatif mezuniyet

Rektörlük tehdit etmişti: Bir Boğaziçilinin mezun kartı iptal edildi

Boğaziçi’nde tepkiden çekinen ‘kayyım’, mezuniyete katılmadı, odada ödül dağıttı

Boğaziçi’nden öğrencilere tehdit: Eylem yaparsanız mezun kartlarınızı iptal ederiz

Boğaziçi’nin ‘kayyım yönetimi’, mezunların kartlarını gerekçesiz iptal ediyor

Boğaziçi Üniversitesi’nde iletişim fakültesi muamması

Boğaziçi’nde muamma sürüyor: Haberimizi gören iletişim fakültesi siteye erişimi kesti

Boğaziçi’nde filmleri sansürleyen ‘kayyım’, karşı çıkanları da görevden aldı

Boğaziçi’nde kulüplerden ‘kayyımın’ sansürüne karşı ortak duruş

Boğaziçi’nde LGBTİ+ içerikli filmlerin gösterimi gerekçesiz engellendi

Boğaziçi yönetimi, öğrenciler etkinlik düzenleyemesin diye fıskiyeleri açtı

Danıştay savcısı: Erdoğan’ın Boğaziçi’ne enstitü kurması anayasaya aykırı

Danıştay savcısı: Erdoğan’ın Boğaziçi’ne fakülte kurması anayasaya aykırı

‘Kayyım rektör’ün müdahale ettiği Mithat Alam Film Merkezi’ni sinemacılar anlattı

Boğaziçi’nde ‘kayyım’, Mithat Alam Film Merkezi’ne ‘çökmeye’ çalışıyor

BÜMED içindeki restoran içki satıldığı gerekçesiyle mühürlendi

BÜMED içindeki restoranın içki gerekçesiyle mühürlenmesine mahkeme ‘dur’ dedi

‘Kayyım’ yer açıyor: Boğaziçi’nde arşiv merkezi apar topar kapatıldı

Boğaziçi’nde hazırlıkların sorunları bitmiyor: Niteliksiz barınma, ulaşım krizi, yetersiz kampüs

Boğaziçi’nde ulaşım krizi devam ediyor: Düzenleme sorunları çözmedi

Boğaziçi’nde ‘kayyım’ın yurt ‘beceriksizliği’ ulaşım krizine neden oldu

Boğaziçi’nde dereceye girenlerin kaldığı yurtta salona ranza atılıyor

Boğaziçi’nde yurt muamması: Yönetim kamuoyu ve öğrenciye farklı konuşuyor

Diken’in ‘Boğaziçi’ndeki yurt krizi’ haberleri Meclis gündeminde

Boğaziçi, tarikat ve cemaat yurdu öneren kurumları sitesinden kaldırdı

Boğaziçi’nde yurt krizi: Kadın öğrencilerin yerleştiği yurtlar, erkeklere tahsis edilecek

Boğaziçi’nde öğrencilerin yönlendirildiği vakıf, tarikat ve cemaat yurtlarını önerdi

Boğaziçi’nde yurt krizinin perde arkası: Yüzlerce öğrenci açıkta; sonuçlar gizlendi

Boğaziçi’nden üç ay daha uzaklaştırılan Prof. Tuna Tuğcu: Net bir gerekçeleri yok

Ödül aldığı Altın Portakal’da ‘kayyım’ı eleştiren Vardar’ın Boğaziçi kartı iptal

Akademisyen Can Candan, Boğaziçi Üniversitesi’ne alınmadı

Boğaziçi’nden akademisyen Can Candan’a: 15 yıllık ofisini 3,5 saatte boşalt

Mahkeme kararına rağmen: Can Candan’ın Boğaziçi’yle ilişiği kesildi

Can Candan’ın ‘kayyım rektör’ İnci imzalı ‘görevine son verilme’ kararı iptal edildi

Can Candan Boğaziçi’ne geri döndü; davul zurnayla karşılandı: ‘Mücadeleye devam’

Akademisyen Can Candan ‘rektör talimatıyla’ Boğaziçi’ne alınmadı

Gelen gideni aratmıyor: Boğaziçi’nde Can Candan’ın görevine son verildi

Boğaziçi Onur Yürüyüşü’nde gözaltına alınan 70 öğrenciye altı ay sonra dava

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