Boğaziçi haberleri ‘kayyım’ı kızdırdı: Editörümüzün okula girişini yasakladı

Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım yönetimi’, üniversitedeki sorun, baskı ve usulsüzlükleri haberleştiren Boğaziçi Üniversitesi mezunu editörümüz Mehmet Baran Kılıç’ın mezun kartını iptal etti ve kampüse girişini yasakladı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı ‘kayyım rektör’ Naci İnci yönetimi, okuldaki baskısını giderek artırıyor. Yönetim, akademisyen ve öğrencilere baskı uygularken mezunların da kartlarını iptal ederek okula girmesini yasaklıyor.

Yönetim üniversitedeki sorun, baskı ve usulsüzlükleri haberleştiren, editörümüz Kılıç’ın da mezun kartını iptal ederek okula girişini yasakladı.

Kılıç, kartının iptal edildiğini okulun mezun bilgi sisteminden kartının durumu kontrol edince şans eseri öğrenirken, bu kendisine bildirilmedi. Mezun kartlarını veren birim Mezunlar Ofisi’ne ulaşan Kılıç’a “Rektörlükten gelen bilgiye göre mezun kartınız, ‘xxx’ sayılı yazıya istinaden süresiz olarak iptal edilmiştir” dendi ama gerekçe verilmedi.

Ofis, Kılıç’a, itiraz ve sorularını ıslak imzalı dilekçeyle rektörlüğe hitaben yazı işlerine e-posta atması gerektiğini söyledi. Rektörlük ofisini arayan Kılıç da aynı cevapla karşılaştı.

Kılıç, son dönemde, Temel Kotil’in oğlunun adrese teslim kadroyla itibar suikastıyla gönderilen akademisyenin yerine işe alınmasını, iktisadi idari bilimler fakültesinin kayyım dekanı Murat Önder’in kendisine özel adrese teslim kadro ilanı açması ve hakkındaki intihal iddialarını, adrese teslim kadro ilanlarını, Naci İnci’nin kendi doktora öğrencisini adrese teslim kadroyla işe almasını ve yurt krizini haberleştirmişti.

Kılıç’ın Önder’le ilgili haberiyse, sulh ceza hakimliğince yayından çıkartılmıştı.

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