Akşam Postası / 20 Nisan 2021

1. Bakan, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri paylaştı, ‘umut verdi’

Düzce, Çanakkale, Zonguldak, Yozgat ve Yalova, vaka sayısı en çok artan kentlerden. Kırklareli, Kilis, Samsun, Osmaniye ve Adıyaman ise düşüşte. Sağlık bakanına göre vaka sayıları da tedbirlerle birlikte azalacak.

2. Hem ticaret hem siyaset: Bakan kendi şirketinden mal alıp devleti ‘kara geçirmiş’

Ticaret Bakanlığı, bakan Ruhsar Pekcan’ın eşinin yönetim kurulu başkanı olduğu Nanoksia Biyoteknoloji firmasından dezenfektan alımı yaptığını doğruladı. Alımlar ‘piyasa fiyatlarından oldukça aşağıda’ymış.

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3. ‘Ticari sır’mış: Bakan, termik santrallerin salınım verilerini kendine sakladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termik santrallerin saldığı zararlı gazlar için yapılması gerekli salınım ölçüm verilerini ‘ticari sır’ diye açıklamadı.

4. Menkul kıymet kabul edildi! Türkiye’de kripto paralara haciz yolu açıldı

Türkiye’de kripto para hesaplarının haciz edilmesinin yolu resmen açıldı. Mahkeme geçen hafta kripto para hesabına haciz işlemi uygulanan bir kişinin itirazını reddederek kripto paranın ‘menkul değer’ olduğu yönünde emsal bir karar verdi.

5. UBS dolar/TL tahminini 9 liraya çıkardı

İsviçre merkezli finans devi UBS, 2021 yılı sonuna ilişkin dolar/TL tahminini 8,60’tan 9,00’a çıkardı. UBS’e göre TL’de hızlı bir değer kaybı, yeni bir faiz artışını getirebilir.

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6. Türkiye Avrupa’nın ‘çöplüğü’ mü!

Türkiye 2020’de 13,7 milyon tonla Avrupa Birliği’nden (AB) en çok atık ‘ithal eden’ ülke olarak kayda geçti. Bunun büyük bölümü demir içeren metal.

7. Getir, Yemek Sepeti, Migros ve NTV dahil 32 şirkete soruşturma

Rekabet Kurumu’na göre söz konusu şirketler aralarında anlaşarak çalışanların transferini engelliyor, çalışanları daha yüksek ücret ve daha iyi koşullar sunan iş fırsatlarından mahrum bırakıyor.

8. 300 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu: Çetede memur ve avukatlar da var

Kamu arazilerini satma vaadiyle 100’den fazla kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandıran çete çökertildi. Şüphelilerin arasında kamu görevlileri de var.

9. ‘Kayyım rektör’ kendini dekan atadı

Cumhurbaşkanı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Dr. Melih Bulu, artık yine cumhurbaşkanı kararıyla açılan İletişim Fakültesi’nin de dekanı.

10. ‘Müjde’: Basın özgürlüğünde artık 154 değil 153’üncü sıradayız!

Türkiye, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün (RSF) yayınladığı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde bu yıl 180 ülke arasında 153’üncü sırada yer aldı.

11. Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin talebine AİHM’den ret

Cumhuriyet gazetesinin eski yazar ve yöneticileri ve Ahmet Şık’ın, ‘siyasi nedenler’le yargılandıkları gerekçesiyle davalarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire’de yeniden görülmesi talebi reddedildi.

12. ‘Ergenekon’ davasının eski savcısına ‘FETÖ üyeliği’nden ceza

Eski ‘Ergenekon’ davası’ savcılarından Mehmet Murat Dalkuş’a altı yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

13. Kaz Dağları’na ‘çöken’ Kanadalı şirket Türkiye’den 1 milyar dolar tazminat istedi

Kaz Dağları’nda kurmaya çalıştığı altın madeni nedeniyle bölgede protesto edilen ve madeni kurması için gerekli izinleri yenilenmeyen Kanadalı madencilik şirketi Alamos Gold, Türkiye’den 1 milyar dolar tazminat istedi.

14. 200 örgütten mektup: On milyonlarca insan açlık çekmiyor, açlık çektiriliyor

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre 58 ülkede 174 milyon insan yeterli gıdaya ulaşamıyor. Bu sayı salgınla birlikte 270 milyona çıkabilir.

15. UEFA’ya bağlı federasyonlar ‘süper lig’i ‘aforoz etti’

UEFA’ya bağlı 55 üye ülke federasyonu, yeni kurulan ‘Avrupa Süper Ligi’ni kınayan bildiriyi oybirliğiyle kabul etti.

16. ABD’de sigaralarda nikotin azalacak, mentole yasak gelecek

ABD Başkanı Joe Biden’ın nikotin bağımlılığını azaltmak ve zararını asgariye indirmek için sigaradaki nikotin seviyesini düşürüp mentollü sigarayı tamamen yasaklamayı planladığı öne sürüldü.

17. Teksas’a ‘Oscar’lı vali yolda

ABD’de şöhret dünyasından politikaya yeni bir yıldız daha kayıyor. Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey, Teksas’ta valilik için en güçlü aday konumuna yükseldi.

18. Altıncı kez cumhurbaşkanı seçildi, çatışmada öldü

Orta Afrika ülkesi Çad’da, 11 Nisan’da düzenlenen seçimlerde altıncı kez devlet başkanlığana seçilen Idriss Deby bir çatışmada yaralanarak öldü.