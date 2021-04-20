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Yaramazlara biraz batar!

200 örgütten mektup: On milyonlarca insan açlık çekmiyor, açlık çektiriliyor

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre 58 ülkede 174 milyon insan yeterli gıdaya ulaşamıyor. Bu sayı salgınla birlikte 270 milyona çıkabilir.

Fotoğraf: Reuters

Dünya genelinde 200’ü aşkın yardım kuruluşu ortak bir mektupla hükümetlere daha fazla yardım çağrısı yaptı ve ekledi: “Bu insanlar açlık çekmiyor, bu insanlara açlık çektiriliyor.”

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34 milyon insan açlıktan ölümün eşiğinde

DW’nin Türkçe’nin haberine göre mektupta Yemen, Afganistan, Etiyopya, Güney Sudan, Burkino Faso, Kongo, Honduras, Venezuela, Nijerya ve Haiti’de insani yardım çalışanlarının insanları hayatta tutmak için her gün bir mücadele verdiğine dikkat çekildi.

Buna göre;

58 ülkede 174 milyon kişi yeterli gıdayı temin edemiyor, bu sayı, yıl içinde 270 milyona çıkabilir,

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BM’ye bağlı örgütler, ihtiyaç sahipleri için 5 milyar 500 milyon dolar ek yardım çağrısında bulundu ama bu rakam dünya çapında ülkelerin bir güne denk gelen askeri harcamalarının toplamından az,

34 milyon insan -çocuk ve gençler dahil- açlıktan ölme tehlikesiyle burun buruna. En çok da kadınlar ve kız çocukları muzdarip.

Mektupta insanların yaşamını idame ettirmesi için gerekli imkanların ellerinden alındığı vurgulandı.

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