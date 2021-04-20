ABD’de sigaralarda nikotin azalacak, mentole yasak gelecek

ABD Başkanı Joe Biden’ın nikotin bağımlılığını azaltmak ve zararını asgariye indirmek için sigaradaki nikotin seviyesini düşürüp mentollü sigarayı tamamen yasaklamayı planladığı öne sürüldü.

Fotoğraf: AA

Biden’a yakın kaynakların Wall Street Journal’a söylediğine göre, Biden yönetimi, tütün şirketlerinden ABD’de satılan tüm sigaralardaki nikotini bağımlılık yapmayacak seviyeye düşürmesini talep etmeye hazırlanıyor. ABD yönetimi ülkede yoğun olarak içilen mentollü sigaralara da yasak getirmeyi planlıyor.

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WSJ, her iki hamlenin de hayata geçirilmesinin yıllar alabileceğini ve muhtemelen yasal zorluklarla karşılaşılacağını yazdı.

Yeni Zelanda’da geçen hafta sigaralarda nikotin seviyesi düşürülmüştü.

90’lardan beri tartışma konusu

Sigaradaki nikotin oranının düşürülmesi, 1990’lı yıllardan beri ABD İlaç ve Gıda Dairesi’nin (FDA) gündemde. 2009 yılında Tütün Kontrol Yasası’yla FDA’ya bilimsel kanıtlara dayanması şartıyla söz konusu değişikliği yapabilmesi için yetki sağlanmıştı.

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Mentol yasağı da benzer şekilde yıllardır FDA’nın gündeminde. FDA, mentollü sigaraların bırakılmasının daha zor olduğu ve gençleri sigaraya başlamaya teşvik ettiği görüşünde. Ancak yasaya göre, FDA’nın mentolü yasaklayabilmesi için, yasağın halk sağlığı için faydalı olduğunu ve karaborsa oluşmasına neden olmayacağını kanıtlamak zorunda. FDA’ya göre göre nikotin tek başına kanser, kalp rahatsızlığı ya da akciğer hastalığına sebep olmazken her yıl 480 bin insanın ölmesine yol açan sigara bağımlılığını artırıyor.

Marlboro hisselerinde keskin düşüş

Biden’ın planı şimdiden sigara üreticilerini de etkilemiş durumda.

Marlboro üreticisi Altria Group Inc. hisseleri, dün öğleden sonra yüzde 6’dan fazla düştü.