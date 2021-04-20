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Yaramazlara biraz batar!

Rantın adı bu kez ‘ekoturizm’

18 Mart Çanakkale Köprüsü ve salgınla birlikte başlayan tersine göç Kuzey Ege’yi iyice ranta açtı. Zeytinlikler başta olmak üzere tarım alanlarına yeni site ve tesis inşaatının kılıfı ise ‘ekoturizm.’

Çarpık Yapılaşmaya Hayır Platformu’ tarafından ‘change.org’ üzerinden başlatılan kampanyada aktırılan bilgilere göre yalnızca Çanakkale’de, 400 kadar alan için ‘ekoturizm’ plan önerisi yapılmış durumda. 

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Korkulan ise bu planların çoğunun toplu konutlara dönüşmesi.

Tarım arazilerinin imar açılma tarifi gibi

Kampanya metninde şöyle deniyor: “İmar planı onaylanan projelerden bilinen yaklaşık 15’i yapı ruhsatı alarak inşaat çalışmalarına başlamış durumda ya da başlamak üzere. Tarım veya imar mevzuatlarında ekoturizmin tanımının tam olmamasına rağmen son altı yedi yıldır 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planlarında adı sıklıkla geçen kavram, tarım alanlarının yapılaşmaya açılmasının koşullarını tarif eder nitelikte. Rant projesi yapılacak alan için Tarım Bakanlığı ve ilgili birimlerce arazinin mutlak tarım alanı niteliği marjinal tarım alanı olarak değiştiriliyor. Bu, ‘Artık tarımsal anlamda gözden çıkarılabilir’ anlamına geliyor.”

Kampanya şu adresten katılabilirsiniz.

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Uluslararası literatürde ekoturizm 

Ekoturizm için 133 ülkenin onayladığı ortak tanım şöyle: “Ekoturizm yeryüzünün doğal kaynaklarının sürdürülebilirliğini güvence altına alan, bunun yanı sıra, yerel halkların ekonomik kalkınmasına destek olurken, sosyal ve kültürel bütünlüklerini koruyup gözeten bir tavırdır.”

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