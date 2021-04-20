Önlemlerin ruhuna El Fatiha: Bakan, vali, Diyanet başkanı binlercesiyle cenazedeydi

Said Nursi’nin öğrencilerinden Hüsnü Bayramoğlu’nun cenazesine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dahil binlerce kişi katıldı; salgın kuralları hiçe sayıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre Bayramoğlu’nun tabutu, cami avlusundan binlerce kişinin omzunda cenaze aracına taşındı. Soylu da tabuta omuz verdi.

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Bakan Soylu üç gün önce, şunları demişti: “Valilerimiz, kaymakamlarımız için yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Tüm gücümüzle sahada olacağız. Gerekirse tek tek arkadaşlarımız kontrol edecek. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili kimsenin genel bir muafiyeti söz konusu değildir. Muafiyetler zaman ve güzergahla sınırlıdır.”

Bayramoğlu’nun vasiyetinde, ‘İslami çalışmalara devam edilmesi’ vurgulanırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve mevcut hükümetin ‘vatan, millet, İslamiyet’ hizmetlerinde ‘teşvik edilmesi ve desteklenmesi’ çağrısında bulunuldu.

Vasiyette, ‘anarşi, kargaşa ve kaosa meydan verecek fikirlere karşı müminlerin ikaz ve irşat edilmesi’ de istendi.