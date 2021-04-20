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Yaramazlara biraz batar!

Kaz Dağları’na ‘çöken’ Kanadalı şirket Türkiye’den 1 milyar dolar tazminat istedi

Kaz Dağları’nda kurmaya çalıştığı altın madeni nedeniyle bölgede protesto edilen ve madeni kurması için gerekli izinleri yenilenmeyen Kanadalı madencilik şirketi Alamos Gold, Türkiye’den 1 milyar dolar tazminat istedi.

Şirket, Toronto borsasına yaptığı açıklamada, Kaz Dağları’ndaki Kirazlı altın madeni için ana izinlerin ve yakınlardaki Ağı Dağı ve Çamyurt altın madenleri için bazı izinlerin yenilenmediğini belirtti.

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Türkiye’ye Hollanda’da kurduğu bir iştirak üzerinden yatırım yapan şirket, Ankara’nın Hollanda ile yaptığı ikili yatırım anlaşmasını ihlal ettiğini ve ‘el koyma, haksız ve adil olmayan muamele’ nedeniyle tazminat istediğini belirtti.

Şirketin CEO’su John McCluskey, şirketin Türkiye’ye 2010 yılında yatırıma başladığını ifade ederek şunları kaydetti: “10 yıllık çabamıza, 250 milyon doların üzerindeki yatırıma ve madeninin inşa ve işletmesi için gereken tüm izinleri almış olmamıza rağmen daha önce emsali görülmemiş bir şekilde faaliyetlerimiz 18 ay içinde durduruldu.”

‘Hiçbir yere gitmiyoruz’ demişti

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bölgede altın çıkarma ruhsatının uzatılmaması gerekçesiyle Kaz Dağları’ndaki iznini iptal ettiği Kanadalı Alamos Gold şirketinin iştiraki Doğu Biga Madencilik’in genel müdürü Ahmet Şentürk 60 yıllık ruhsat hakları olduğunu belirterek, “Kaz Dağları’ndan hiçbir yere gitmiyoruz” demişti.

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