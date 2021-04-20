Britanya hükümeti, ‘Avrupa Süper Ligi’ni durdurmak için ne gerekiyorsa yapacak!

Britanya hükümeti, altısı İngiliz Premier Ligi’nden önde gelen 12 kulübün ‘Avrupa Süper Ligi’ kurmasını engellemek için ‘ne gerekiyorsa yapılacağını’ duyurdu.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Yeni kurulan süper ligdeki oyuncuların FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda oynaması yasaklanacak” demişti.

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Kuruculara göre ‘Avrupa Süper Ligi’nin hedefi, Avrupa’daki müsabakaların kalitesini ve frekansını artırmak, en iyi kulüplere ve oyunculara rekabet ortamı yaratmak.

Son olarak ‘Avrupa Süper Ligi’nin başkanlığını da üstlenen Real Madrid Başkanı Florentino Perez, “Bu adımı, içinde bulunduğumuz kritik dönemde, futbolu kurtarmak için atıyoruz. İzleyici sayıları düşüyor, haklarımız azalıyor ve bir şeyler yapmak zorundaydık” diye konuştu.

Britanya Başbakan Boris Johnson ise “Bu planın önerildiği şekilde hayata geçmemesi için yapılması gerekenleri görüşeceğiz” dedi.

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​​​​​​​UEFA’nın yanısıra İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri de ‘Avrupa Süper Ligi’ne karşı.