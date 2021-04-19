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Yaramazlara biraz batar!

Saha karıştı: UEFA, ‘süper lig’de oynayanlar dünya ve Avrupa kupasında oynayamaz

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Yeni kurulan süper ligdeki oyuncuların FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda oynaması yasaklanacak” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Duyuru İngiltere, İspanya ve İtalya’dan 12 kulübün ‘Avrupa Süper Ligi’ adıyla yeni bir turnuva düzenlenme kararının hemen ardından geldi.

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Karar, İngiltere’den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham Hotspur, İtalya’dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya’dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid’in ortak açıklamasıyla duyurulmuştu.

Ceferin ayrıca 2024-2025 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi’ne 36 takımın katılacağını ve maçların lig usulüne göre oynanacağını açıkladı.

‘Avrupa Süper Ligi’nin hedefi, Avrupa’daki müsabakaların kalitesini ve frekansını artırmak, en iyi kulüplere ve oyunculara rekabet ortamı yaratmak.

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​​​​​​​UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayınlayarak Süper Lig projesine karşı çıkmıştı.

Avrupa’nın devlerinden ‘Süper Lig’ atağı

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