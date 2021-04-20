UEFA’ya bağlı federasyonlar ‘süper lig’i ‘aforoz etti’

UEFA’ya bağlı 55 üye ülke federasyonu, yeni kurulan ‘Avrupa Süper Ligi’ni kınayan bildiriyi oybirliğiyle kabul etti.

Fotoğraf: Reuters

Altısı İngiliz Premier Ligi’nden olmak üzere Avrupa’nın önde gelen 12 futbol kulübü ‘Avrupa Süper Ligi’ kurulduğunu duyurmuştu.

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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Yeni kurulan süper ligdeki oyuncuların FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda oynaması yasaklanacak” demişti.

Kuruculara göre ‘Avrupa Süper Ligi’nin hedefi, Avrupa’daki müsabakaların kalitesini ve frekansını artırmak, en iyi kulüplere ve oyunculara rekabet ortamı yaratmak.

Son olarak ‘Avrupa Süper Ligi’nin başkanlığını da üstlenen Real Madrid Başkanı Florentino Perez, “Bu adımı, içinde bulunduğumuz kritik dönemde, futbolu kurtarmak için atıyoruz. İzleyici sayıları düşüyor, haklarımız azalıyor ve bir şeyler yapmak zorundaydık” diye konuşmuştu.

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Britanya Başbakan Boris Johnson ise “Bu planın önerildiği şekilde hayata geçmemesi için yapılması gerekenleri görüşeceğiz” demişti.

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