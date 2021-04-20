Greta yoksul ülkelerde aşılama için 100 bin avro bağışladı

İklim aktivisti Greta Thunberg aşı dağıtımındaki adaletsizliğe dikkat çekerek yoksul ülkelerde risk altındaki nüfusların aşılanmasında kullanılmak üzere 100 bin avro (980 bin lira) bağışladı.

Fotoğraf: Reuters

İsveçli aktivist Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) basın toplantısında yaptığı konuşmada, aşı milliyetçiliğini kınayarak varlıklı ülkelerin, düşük gelirli ülkelerde risk altındaki gruplar yerine genç nüfuslarını aşılamayı öncelik vermesinin etik olmadığını söyledi.

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Yüksek gelirli ülkelerde her dört kişiden biri Covid-19 aşısı yaptırabilmişken bu oran düşük gelirli ülkelerde yalnızca 500’de bir.

Hükümetlerin ve aşı geliştiricilerinin aşı eşitsizliği trajedisine yönelik adım atması gerektiğini savunan Thunberg “Dünyadaki bu büyük dengesizliği düzeltmek için gereken araçlara sahibiz” dedi.

İklim değişikliğinde olduğu gibi en çok ihtiyacı olanların öncelikli hale getirilmesinin şart olduğunu belirten aktivist küresel sorunların küresel çözümler gerektirdiğini ifade etti.

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Thunberg, DSÖ’nün dünyanın en yoksul 92 ülkesine 2 milyar doz aşı sağlamayı hedefleyen programı COVAX’a 100 bin avro bağışta bulundu.

Genç aktivist içinde bulunduğumuz küresel sağlık krizinin ekolojik krizden ayrı tutulamayacağını da anımsattı.