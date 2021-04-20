Aşılama hızı: Kim tavşan, kim kaplumbağa?

İki gün önceki verilerle hazırlanmış bir grafiğe göre Covid-19 aşısında İsrail ‘tavşan hızı’yla giderken ‘kaplumbağa hızı’yla gidenler arasında Türkiye de var.

Bu hızla İsrail’in sürü bağışıklığına ulaşmasına da günler kaldı.

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Sürü bağışıklığı, bir enfeksiyona karşı nüfusun yeterli oranının koruma kazanması yoluyla bulaşın durması anlamına geliyor. Bu sayede bizzat bağışıklık kazanmamış insanlar da dolaylı olarak korunuyor.

Covid-19 için sürü bağışıklığı oranı en az yüzde 65-70. İsrail’de oran 18 Nisan itibariyle yüzde 62’ye yakın. Her iki aşısını da yaptıranların oranı da yüzde 57,5.

Yaklaşık 9 milyon 300 bin nüfuslu ülkede aşı sırasındakilerin yarıdan fazlasının aşıları tamamlandı. 830 bin kişi da virüse yakalanarak doğal yolla bir ölçüde bağışıklık kazandı.

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Nüfusun bu bağışıklık oranına ulaşması, aşı yapılamayan ya da bağışıklık sistemi yeterince iyi yanıt veremeyecek kadar zayıf insanların korunması açısından önemli.

Son olarak İsrail, 2022 yılı için milyonlarca Covid-19 aşısı tedarik etmek amacıyla Amerikan ilaç şirketi Pfizer’la anlaşma imzaladı.

İsrail’i Britanya ve Şili izliyor.

Aşılamada yavaş kalan ülkeler arasında Brezilya ve Hindistan’ın hemen üstünde Türkiye yer alıyor.

Türkiye’de vurulan doz sayısı 20 milyonu yeni geçti. Dozların yaklaşık 12,3 milyon dozu ilk, 7,8 milyon dozu ise ikinci doz.

18 Nisan verilerine dayalı grafiğe göre Türkiye’de aşısı tamamlanan insanların nüfusa oranı yüzde 9,3. Tek doz aşı yaptıranların oranı ise yüzde 14,44.

Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde hangi kentte kaç doz uygulandığı bilgisi paylaşılıyor.

En az bir doz aşı yaptırmış insanların nüfusa oranı:

Aşıları tamamlanmış insanların nüfusa oranı:

Türkiye özellikle son dönemdeki vaka sayısındaki artış ivmesiyle de dikkat çekiyor. ‘Kontrollü normalleşme’nin başladığı 2 Mart’ta 10 binin altında seyreden vaka sayısı iki gün önce 66 bine, ölü sayısı da 280’e dayanmıştı.

Pozitif test sayısındaki artış:

Ölüm sayısındaki artış: