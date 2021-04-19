İsrail 2022 için milyonlarca doz Pfizer/BioNTech aşısı alacak

İsrail, 2022 yılı için milyonlarca Covid-19 aşısı tedarik etmek amacıyla Amerikan ilaç şirketi Pfizer’la anlaşma imzaladı.

İsrail’de aşılama sayesinde 21 Şubat’tan itibaren Covid-19 önlemleri gevşetilmiş, dün de açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı. (Fotoğraf: Reuters)

İsrail ile Pfizer arasında varılan aşı anlaşmasını Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Sağlık Bakanı Yuli Edelstein yaptıkları ortak yazılı açıklamayla duyurdu.

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AA’nın haberine göre aşının miktarı ve tutarı hakkında bilgi verilmezken, İsrail basını ve Reuters milyonlarca doz aşı alınacağını yazdı.

Amerikan ilaç şirketi Moderna’yla da Covid-19 aşısı tedariki için anlaşma yapmayı ümit ettiğini dile getiren Netanyahu, “İsrail, Covid-19’a karşı mücadelede yine dünyaya liderlik edecek. Artık kapanma olmayacak” dedi.

Yaklaşık 9.3 milyon nüfusa sahip İsrail, Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in ortaklaşa geliştirdiği Covid-19 aşısını tercih etmişti.

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Nüfusuna oranla dünyada en fazla aşı yapılan ülkede, 5 milyon 350 bin kişiye aşının ilk dozu, 4 milyon 977 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Ocak 2021’de 10 bine dayanan günlük vaka sayıları son günlerde 200’ün altında düştü.