Dünya sürü bağışıklığı peşinde koşturuyor: İpi ilk İsrail göğüsleyecek gibi

İsrail’in önde gelen profesörlerinden biri halkın sürü bağışıklığına ulaşmasına ramak kaldığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Sürü bağışıklığı bir enfeksiyona karşı nüfusun yeterli oranının koruma kazanması yoluyla bulaşın durması anlamına geliyor. Bu sayede bizzat bağışıklık kazanmamış insanlar da dolaylı olarak korunuyor.

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Covid-19 için sürü bağışıklığı oranı en az yüzde 65-70.

Nüfusun bu bağışıklık oranına ulaşması, aşı yapılamayan ya da bağışıklık sistemi yeterince iyi yanıt veremeyecek kadar zayıf insanların korunması açısından önemli.

İsrail’de nüfusun yarısından çoğu, 5.3 milyon kişi aşılandı. Buna ek olarak 830 bin kişi virüse yakalanarak doğal yolla bir ölçüde bağışıklık kazandı.

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Bu, kabaca nüfusun yüzde 68’inin vücudunda virüsle savaşacak antikor oluştuğu anlamına geliyor.

İsrail’in en büyük hastanesi Şeba Tıp Merkezi’nin direktörü Prof. Eyal Leshem’e göre ülkede kısıtlamalar kaldırıldıkça vakaların düşmeye devam etmesinin tek açıklaması sürü bağışıklığı.

“Kısıtlamaları kaldırılmasıyla hayatın neredeyse normale dönmesine rağmen vakalarda düşüş sürüyor” diyen Prof. Leshem sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu bize bir kişi enfekte olsa bile karşılaştığı kişilerin ondan hastalık kapmadığını gösteriyor.”

Üstelik vakalardaki düşüş, henüz 16 yaş altının genel aşılama programına dahil edilmemesine rağmen çocuklar dahil bütün yaş gruplarında.

Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerinde İsrail’deki vaka sayısının önemli ölçüde düştüğü görülüyor.

Uzmanlar kısıtlamalar olmadan virüsün orijinal varyantıyla enfekte olan bir insanın ortalama üç-dört kişiye virüsü bulaştırdığını düşünüyor.

Teoride nüfusun üçte ikisi virüse karşı bağışıklık kazandığında, enfekte olmuş kişi virüsü yalnızca bir kişiye bulaştırabiliyor. Bu virüsün yayılması için yeterli olmakla birlikte salgının yayılması içi yeterli değil.

Bu şekilde bulaş zincirindeki üç kişiden ikisi eleniyor.

Kağıt üzerinde basit gibi görünse de gerçekte durum karmaşık. Aşılar yüzde 100 etikili değil ve hastalığın gelişimine engel olsa da herkesin enfekte olmasına engel olamıyor.

Britanya’daki Brighton Üniversitesi’nden viroloji uzmanı Dr Sarah Pitt sürü bağışıklığına ulaşmaya temkinli yaklaşanlardan. Çünkü yüksek oranda aşılamayla bile ulaşılmasının zor olduğu görüşünde.

Hala sürü bağışıklığına ulaşılıp ulaşılmadığına karar vermek için erken olduğunu belirten Dr. Pitt “İsrail’deki vakaların düşmeye devam ettiğini ve düşük seviyelerde kaldığını görmemiz gerekir” dedi.