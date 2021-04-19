Aşılamada sıra 55 yaş üstüne geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada sıranın 55 yaş üstüne geldiğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Türkiye’de şimdiye dek 20 milyon dozun üstünde Covid-19 aşısı yapıldı. Nüfusuna oranla en çok aşı Çanakkale, Edirne ve Sinop’ta, en az ise Hakkari ve Şırnak’ta vuruldu.

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Yurt genelinde uygulanan dozların yaklaşık 12.3 milyon dozu ilk, 7.8 milyon dozu ise ikinci doz. Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde hangi kentte kaç doz uygulandığı bilgisi paylaşılıyor.

Bakan Koca, Twitter paylaşımında şunları kaydetti: “Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek.”