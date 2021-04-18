10 kişiden dördünün aşıya güveni yok

Anlaşmalara rağmen aşıların yurt dışından sevkiyatında meydana gelen aksaklıklar bir yana Türkiye’de kitlesel aşılamada istenen seviyeye bir türlü gelinemedi. Bir araştırmaya göre mevcut aşılara güven düzeyi yalnızca yüzde 38. Yani 10 kişiden dördünün aşılara güveni yok.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hafta başında “65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 23.6’sı, aşısı tanımlandığı halde halen aşısını yaptırmış durumda değil” demişti.

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Şu an 60 yaş ve üstü vatandaşlar ve öncelikli gruptakilere aşı vuruluyor. Yurt genelinde uygulanan dozların yaklaşık 12.1 milyon dozu ilk, 7.7 milyon dozu ise ikinci dozdu. Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde hangi kentte kaç doz uygulandığı bilgisi paylaşılıyor.

Türkiye’de şimdiye dek yaklaşık 20 milyon doz Covid-19 aşısı uygulandı.

Diken’in bakanlık verilerinden derlediğine göre

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Nüfusu 15.4 milyonu bulan Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’da 3.1 milyon aşı yapıldı. Bu da yaklaşık yüzde 20.4’e denk geliyor. 5.6 milyon nüfuslu Ankara’da 1.6 milyon doz, 4.3 milyonluk İzmir’de ise 1.3 milyon doz aşı yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, ‘aşıya yönelik tutumları ve etki eden faktörleri tespite yönelik’ bir araştırma yürüttü.

9-16 Nisan 2021 arasında çevrimiçi olarak yürütülen ankete 4 bin 510 kişi katıldı.

Milliyet’ten Aykut Yılmaz ve Bahar Atakan’ın aktardığına göre araştırmada kadınların aşı konusunda daha çok tereddüt ettiği görüldü.

Bilime güvendiğini belirten katılımcıların oranı yüzde 75’te kalırken, yüzde 11’i bilime güvenmediğini, yüzde 33’ü ise ‘alternatif tıbba’ güvendiğini ifade etti. Aşı üreten firmalara güven ise yüzde 28’de kaldı.

Gençler arasında aşı tereddütü ve aşı karşıtlığı daha fazla olduğu görülürken eğitim düzeyinin artmasıyla tereddüt ve karşıtlığın azaldığı belirlendi.

Mevcut aşılara yönelik tereddütüm var diyenlerin oranı yüzde 44.

Aşıların yan etkilerinden kaygı duyduğunu belirtenlerin oranı yüzde 48.

‘Bulunan ilk aşı olunmalı‘ diyenler ise yüzde 38 seyiyesinde.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan daha radikal uygulamalara geçilmesi gerektiğini savundu: “Aşı yaptırmak zorunlu bir şeydir; bulaşıcı hastalık varsa, hükümet bununla ilgili aşı çalışması başlatmışsa ‘aşı yaptırmıyorum’ deme hakkı yok. Ben halk sağlıkçıyım. Halk sağlığının genel prensibi böyledir. Maske takılmıyor diye ceza yazılıyor. Toplum sağlığını tehdit ediyor diye. Aşı yaptırmayana da ceza uygulanabilir. Mevcut kanun bunu zaten sağlıyor.”