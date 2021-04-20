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Yaramazlara biraz batar!

‘Ticari sır’mış: Bakan, termik santrallerin salınım verilerini kendine sakladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, termik santrallerin saldığı zararlı gazlar için yapılması gerekli salınım ölçüm verilerini ‘ticari sır’ diye açıklamadı.

Sözcü’den Latif Sansür’ün haberine göre CHP Aydın Milletvekili Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, özelleştirilen termik santraller hakkında Kurum’un yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi.

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Bülbül önergesinde, ‘santrallerin hangi iyileştirmeleri yapması gerektiği, ölçüm cihazlarının olup olmadığı ve sürekli emisyon ölçüm sonuçlarını’ sordu.

‘Kanunun hangi hususları kapsamında ticari sır?’

CHP’li Bülbül’ün önergesine yanıt veren bakan, yatırım ve iyileştirmelerle ilgili bilgi vermedi: “Termik santralleri bacalarında kurulu bulunan sürekli emisyon ölçüm sistemlerinden elde edilen ölçüm sonuçları Bilgi Edinme Kanunu’nun 23. Maddesi ‘Ticari Sır’ başlığında yer alan hususlar kapsamında değerlendirildiği için kamuoyu ile paylaşılamamaktadır.”

Kurum’un yanıtını eleştiren Bülbül, şunları kaydetti: “Yurttaşlarımızın yaşam alanları katlediliyor, salınan gazlar nedeniyle sağlıkları bozuluyor. İnsan yaşamını etkileyen, çevresel risk oluşturan faaliyetler nasıl ticari sır olabilir? Santrallerin ölçüm verileri ilgili kanunun hangi hususları kapsamında ticari sır olmuş bakan bunu açıklamalı.”

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‘Ticari değil ‘bakan sırrı”

Soru önergesine ‘düzgün bir yanıt alamadığını’ belirten Bülbül, şöyle devam etti: “Gönderilen yanıt sadece kağıt israfıdır. Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Sivas Kangal, Zonguldak Çatalağzı, Manisa Soma, Orhaneli, Muğla Yatağan, Afşin B ve Çayırhan Termik Santrallerinde hangi yatırımların yapıldığı yanıtsız. Hangi santralin iyileştirilmesi tamamlandı, yanıtsız. Bu cevaplar Bakanlıkta var ama sır gibi saklanıyor. Bunlar ticari değil bakan sırrı.”

CHP’li vekil bazı santrallerde salınım ölçüm sistemlerinin kurulu olmasına karşın çalışmadığını belirtti.

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