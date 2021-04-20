ABD’li enstitüye göre Türkiye’de günlük ölüm sayısı daha zirveyi görmedi

ABD merkezli Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü’ne göre Türkiye’de Covid-19 kaynaklı günlük ölüm sayısında zirve daha görülmedi.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891, ölü sayısı ise 69’du. 16 Nisan’da 63 bin 82 vakayla ‘rekor’ kırılmıştı. Günlük ölümde en yüksek sayı ise dün (19 Nisan) 341 olarak kayda geçmişti.

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ABD’li enstitüye göre 5 Mayıs’ta ölü sayısı 410’u bulacak. En kötü senaryoda ise 17 Mayıs’ta 446 ölüm öngörüldü.

Çalışma çağındaki nüfusun yüzde 1’i

Öte yandan Reuters verilerine göre Türkiye’de şu anda yaklaşık 551 bin aktif vaka var. Türkiye’de çalışma çağındaki nüfus yaklaşık 57 milyon. Yani Türkiye’deki ‘corona’ vakaları çalışma yaşındaki nüfusun yüzde 1’ini oluşturuyor.