ABD’de iki doz aşı sonrası virüs kapanların oranı 100 binde 7

ABD’de iki doz aşısını da yaptıranların yalnızca yüzde 0.007’si, yani 100 binde 7’si Covid-19’a yakalandı.

Fotoğraf: Reuters

Ülkede iki doz aşısını birden yaptıranların sayısı 84 milyonun üzerinde. Bu, nüfusun yüzde 25.4’üne denk geliyor. En az bir doz aşısı yaptıranlar ise 131 milyondan fazla.

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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky’nin paylaştığı verilere göre bağışıklık için gerekli iki doz aşıyı vurulanlar arasında sadece 6 bin kişide Covid-19 kaydedildi.

İki doz aşıyı da yaptıranlar arasında hayatını kaybeden ya da ağır hasta vaka görülmedi.

Veriler 50 eyaletten oluşan ABD’de 43 eyaleti kapsadığından 6 binin biraz daha üstünde vaka olabileceğini kaydeden Walensky “Yine de önemli bir nokta, aşılar işe yarıyor. Yaklaşık 6 bin vakanın yüzde 30’u herhangi bir semptom göstermedi” dedi.

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ABD’de dün itibariyle bütün yetişkin yaş gruplarına aşı sırası gelmişti.