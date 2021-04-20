Son 24 saat: 61 bin 28 vaka, 346 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 61 bin 28 Covid-19 vakası kayda geçerken 346 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye 2 Mart’tan itibaren ‘kontrollü normalleşme’ süreci başlatmıştı. 1 Mart’ta vaka sayısı 9 bin 891’di.

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Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre toplam vaka sayısı 4 milyon 384 bin 624’e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 792 bin 129’a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 36 bin 613’e çıktı.

Bir günde 322 bin 128 kişiye daha test yapılmasıyla, toplam test sayısı 44 milyon 409 bin 756’ya yükseldi.

Bugünkü hasta sayısı 2 bin 895, iyileşenlerin sayısı da 55 bin 592. Toplam ağır hasta sayısı ise 3 bin 375.