TTB: Aşı duyurusu var, randevu yok

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 55 yaş üstüne aşı duyurusunun yapıldığını fakat randevu sisteminin kapatıldığını, 3 Mayıs öncesine randevu alınamadığını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün, aşılamada sıranın 55 yaş üstüne geldiğini duyurmuştu.

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TTB’nin açıklamasında Sağlık Bakanlığı’nın, birliğin yönelttiği ‘aşı takviminin ve aşıların tedarikinin nasıl planlandığına dair sorular’ı cevaplamadığı belirtilerek “Pandeminin başından bu yana olduğu gibi yine salgın yerine algıyı yönetmektedir” dendi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Elde yeterli aşı bulunmadığı aşikâr olmasına rağmen yeni yaş gruplarına randevu açmış, duyurusunu yapmış ve ardından aşı randevu sistemini kapatmıştır. Haberlerde risk grubuna alındığını ve aşılanacağını öğrenen vatandaşlarımız, aile sağlığı merkezlerine ve sağlık kurumlarına başvurmakta, randevu ve aşıda yaşanan sıkıntıların sorumluluğunu sağlık çalışanlarında aramakta, sağlık çalışanlarına talep ve suçlamalarda bulunmaktadır. Sağlık Bakanlığı’nın kötü yönetimi sağlıkta şiddet olarak karşımıza çıkmaktadır.

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Kamuoyuna buradan duyuruyoruz: Bizler tüm vatandaşlarımızın bir an önce aşılanmasını istiyoruz ve bunun için canla başla çalışıyoruz. Aşıda ve randevuda yaşanan problemlerden/aksaklıklardan sağlık çalışanları sorumlu değildir. Sağlık Bakanlığı’na çağrımız; algı yönetmek yerine, toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için vatandaşlarımızın hakkı olan aşıyı, çalışma koşulları nedeniyle yüksek risk barındıran emekçileri de bir an önce öncelikli grupta değerlendirerek, daha fazla gecikmeksizin temin etmesidir.”

Gazeteci Fatih Altaylı da bugün Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yüzlerce kişinin aşı yaptırmak için beklediğini ancak “Aşı gelmedi” denerek geri gönderildiğini öne sürmüştü.