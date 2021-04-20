Yer Ankara: Koca’nın aşı açıklaması sonrası hastanelerde kuyruk

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 128 milyar dolarlık ‘kayıp’ rezerv tartışmasında, Merkez Bankası ile Hazine arasındaki protokolün yasal olduğunu ve bu protokolle yapılan döviz işlemleri için kimsenin yolsuzlukla suçlanamayacağını savundu.