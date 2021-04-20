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Yaramazlara biraz batar!

Yer Ankara: Koca’nın aşı açıklaması sonrası hastanelerde kuyruk

Aşı sırasının 55 yaş üzeri üzerine gelmesinin ardından Ankara’da gece yarısı hastaneler önünde kuyruk oldu.

Fotoğraf: DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, dün aşılama çalışmalarında sıranın 55 yaş üzeri vatandaşlara geldiğini duyurmuştu.

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Koca’nın açıklamasının ardından kentte aşı olmak isteyen 55 yaş üstü çok sayıda kişi, çeşitli hastanelere başvuruda bulundu.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alanlar, iftarın ardından kentteki hastanelere gitti.

Hastanelerde aşı yoğunluğu oluştu. Bazı hastanelerin kapısında sıra oldu.

Aşılamada sıra 55 yaş üstüne geldi

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