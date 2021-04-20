Taksim Hastanesi’nde yüzlerce kişiye ‘Aşı yok’ denmiş

Gazeteci Fatih Altaylı, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yüzlerce kişinin aşı yaptırmak için beklediğini ancak “Aşı gelmedi” denerek geri gönderildiğini öne sürdü.

Fotoğraf: DHA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, geçen hafta vatandaşlara aşılarını yaptırma çağrısında bulunarak aşı randevularının yalnızca yüzde 20-30’unu dolu olduğunu söylemişti.

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Altaylı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanlığı ve bakan Fahrettin Koca’yı etiketleyerek şu ifadeleri kullandı: “Taksim araştırma hastanesinde yüzlerce kişi aşı için gelmiş. Herkes bekliyor. Aşı yapılmıyor. Açıklama yapan da yok. Elde aşı olmadığı yolunda iddialar var. Yoksa söyleyin corona kapmadan evimize dönelim”

Yalaşık 10 dakika soran bir paylaşım daha yapan Altaylı bu kez bir açıklama yapıldığını beliterek şunları söyledi: “Aşı gelmemiş. İsterseniz gelin isterseniz gece şansınızı deneyin olmadı yarın yine gelin dediler. Ama o da garanti değil. İşte size muhteşem sağlık sistemi.”