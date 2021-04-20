300 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu: Çetede memur ve avukatlar da var

Kamu arazilerini satma vaadiyle 100’den fazla kişiyi yaklaşık 300 milyon lira dolandıran çete çökertildi. Şüphelilerin arasında kamu görevlileri de var.

Şüphelilerin aracında bagajında taşıdığı paralar görüntülendi.

Mali suçlarla mücadele şube müdürlüğünden ekipler, iki yıllık teknik ve fiziki takibin ardından, bugün Ankara merkezli 14 kentte düzenlenen ‘Arsa Avcısı’ operasyonunda 106 kişiyi gözaltına aldı.

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Gözaltına alınanların arasında avukatlar ve kamu görevlileri de var. Şüpheliler, kamu arazileri satma vaadiyle dolandırıcılıkla suçlandı.

‘Devlet dairesi kullanıldı’

İddiaya göre şüpheliler, dolandırmaya çalıştığı kişilere, devlet büyüklerine yakınlık izlenimi veriyordu. Güven yaratmak için avukatlık ofisleri ve şirketleri kullanılıyordu.

Şüpheli önce kamu görevlisiymiş gibi davranıyor, sonra tapuyu veriyor.

Çetedeki kamu görevlileri, mağdurlarla kamu binasında ‘daire başkanı’ sıfatıyla mağdurlarla sözleşme imzalıyordu. Ayrıca, kamu kurumunun isim kısaltmalarına benzer şirketler açılırken, mağdurların bu hesaba para yatırması isteniyordu. Mağdurlara araziler gösterildiği sırada ise kendilerine ait araçlara ‘kamu taşıtı’ yazılı kart koyuyorlardı.

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Sahte SMS

Ayrıca, şüphelilerin SMS paketi satın alarak ‘Tapu Müdürlüğü’ başlığıyla işlemlerin başlatıldığı yönünde SMS gönderdiği de tespit edildi.

Şüphelilerin, tapu müdürlüğündeki bazı kamu görevlilerini de kullanarak memurların işlem yaptığı alana geçip memur gibi işlem yaptığı ve mağdurlara sahte tapu teslim ettiği belirlendi.

300 milyon lira…

Çetenin 2016’da faaliyetine başladığı tespit edilirken, 160 kişiyi 300 milyon lira dolandırdığı kaydedildi. Çete üyelerinin daha önce malvarlıkları bulunmadığı ancak daha sonra lüks araçlar aldığı, rezidansa taşındığı belirtildi.

Şüphelinin sahte tapuyu teslim etme anı.

Bazı kişilerin, arsanın değerlendiği söylenerek ikinci kez dolandırıldığı, çete üyelerinin mağdurlarla kendi aralarında dalga geçtiği kaydedildi. Operasyonda sekiz araç, işyeri, konut ve arsa olmak üzere 40 taşınmaz ve 30 milyon liraya el kondu.