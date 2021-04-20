Mahkeme menkul kıymet olarak gördü: Kripto paralara haciz yolu açıldı

Türkiye’de kripto para hesaplarının haczedilmesinin yolu resmen açıldı. Mahkeme geçen hafta kripto para hesabına haciz işlemi uygulanan bir kişinin itirazını reddederek kripto paranın ‘menkul değer’ olduğu yönünde emsal bir karar verdi.

Fotoğraf: Pixabay

Resmi Gazete’de 16 Nisan’da yayınlanan yeni yönetmelikle, kripto parayla alışveriş yapılması ve ödeme kuruluşlarının kripto para alım-satımı yapılan platformlara para transferinde aracı olarak kullanılması yasaklanmıştı.

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İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi, bir borçlunun kripto parasının bulunduğu hesaba haciz işlemi yapılmasına yönelik itirazını, bu tür paraların da emtia ve menkul kıymetler kapsamında değerlendirileceği gerekçesiyle reddetti.

Kararda, “Her ne kadar davacı, kripto paraların haczedilmeyeceğini iddia ederek şikayetçi olmuş ise de bu tür paraların da emtia ve menkul kıymetler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, bir çeşit dijital döviz veya sanal para olarak kabul edildiği, dolayısıyla haczedilebileceği anlaşıldığından şikayetin reddine dair karar verilmiştir” dendi.

Emsal değer taşıyacak

Kripto para böylece Türkiye’de ilk kez bir mahkeme tarafından menkul değer olarak kabul edildi.



İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi’nin aldığı bu karar, Türkiye’de kripto paralara yönelik ilk hukuki işlem olması nedeniyle emsal değer taşıyacak.

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Ne olmuştu?

İstanbul’da bir alacaklı 42 bin liralık (masraflarla beraber 60 bin lira) borcuna karşılık İstanbul 14. İcra Müdürlüğü’ne başvurarak, bu kişinin Türkiye merkezli bir kripto para borsasındaki hesabına haciz işlemi uygulanmasını talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme, 5 Mart 2021’de borçlunun kripto paralarına haciz işlemi uygulanmasına yönelik karar aldı. Söz konusu kripto para borsası da borçlunun hesabına bloke koydu.

Borçlunun avukatı Kerem Bilen, İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak haciz kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, Türkiye’deki kripto para borsalarının SPK mevzuatına tabi aracı kurum ya da BDDK mevzuatına tabi banka veya finans kuruluşu olarak adlandırılamayacağı için mevzuat yokluğundan ihbarnamenin iptalinin gerektiği öne sürüldü.