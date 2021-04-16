Papara’nın CEO’suna göre kripto para düzenlemesi, reform paketiyle çelişkili

Papara’nın kurucusu Ahmed Karslı, kripto paralarla alışverişe yasak getirilmesinin, ekonomik reform paketindeki hedefle çeliştiğini söyledi.

Fotoğraf: Pixabay

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan yeni yönetmelikle, kripto parayla alışveriş yapılması ve ödeme kuruluşlarının kripto para alım-satımı yapılan platformlara para transferinde aracı olarak kullanılması yasaklanmıştı.

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Apara televizyonunun sorularını yanıtlayan Papara’nın CEO’su Karslı, ‘kripto para’ ve ‘kripto varlık’ tanımını yapılmasını önemli bulduğunu, diğer kararlar hakkında olumlu konuşamayacağını dile getirdi.

Karslı, şöyle devam etti: “Biz bu düzenlemeyle küresel düzenlemelere aykırılıklar yarattık, hem de kendi kamu politikalarımızla çeliştik. Reform programında fintech’lere verilecek desteklerden bahsediliyor, ama şimdi fintech’lerin yapamayacağı bir şey (olarak kripto varlık) tanımlanıyor.”

Elektronik ödeme sistemi Papara aracılığıyla kripto para alınıp satılabilen sitelere para gönderilebiliyor ya da hesaptan para çekilebiliyor.

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Milyar dolarlık hacim

ABD’li araştırma kurumu Chainanalysis’e göre Türkiye’de kripto paraların işlem, yani alım-satım hacmi şubat ayının ilk haftasıyla 24 Mart arasında 218 milyar liraydı. (26 milyar dolar) Bu tutar bir yıl önce 7 milyar liranın sadece biraz üzerindeydi.

Türkiye’nin ödeme yasağının ardından ABD borsalarına kote kripto para ve blockchain bağlantılı faaliyet yürüten şirketlerin hisseleri, açılış öncesi işlemlerde yüzde 1.5 ile yüzde 6 arası değer kaybetti.

Bitcoin geriledi

En popüler kripto para Bitcoin, karar açıklanmadan 510 bin lira seviyelerindeyken, saat 15:30 itibariyle 493 bin liraya kadar geriledi.

Kripto paralar dünya üzerinde çeşitli yerlerde geleneksel varlıklar gibi alınıp satılabildiği gibi, ticari ürünlerin alım satımında ödeme aracı olarak kullanıyor. Değerleri diğer varlıklara göre çok daha oynaklık barındıran kripto paralar, bireylerin bir aracı olmadan birbirlerine ödeme yapmasına imkan veriyor.