Kripto uzmanı kuralsızlığa işaret etti: Yasaklar, geçici bir önlem olabilir

İş Yatırım ekonomisti Şant Manukyan, dijital paralarla ilgili vergi ve muhasebe kuralları Türkiye’de henüz geliştirilmediği için, Merkez Bankası’nın (MB) kripto paralarla ilgili getirdiği yasakların ‘geçici bir önlem’ de olabileceğini ifade etti.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan yeni yönetmelikle, kripto parayla alışveriş yapılması ve ödeme kuruluşlarının kripto para alım-satımı yapılan platformlara para transferinde aracı olarak kullanılması yasaklandı.

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Kripto paralarla ilgili uzmanlığıyla da bilinen Manukyan, Twitter’daki paylaşımında, MB’nin geliştireceği ‘dijital para’ya dikkat çekti.

Ekonomist, “Merkez Bankası dijital parası ‘doğrudan’ çalışacak şekilde dizayn edilmiyorsa ödeme sistemleri alt yapısının gelişmesi çok önemli” dedi.

Bu modelde “Kripto olmazsa olmaz mı” diye soran Manukyan, “Elbette değil ancak kripto söz konusu olduğunda çok daha fazla model geliştirildiğini görüyoruz, yarın Merkez Bankası dijital parası devreye girdiğinde var olan yerine daha gelişmiş olan kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

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Manukyan, MB’nin bugünkü kararı bağlamında, “(Kripto para) Bu sistem içindeki rolünü dışarıda bırakınca bu defa iyice spekülatif bir varlık olarak tanımlamış oluyoruz” dedi.

Kararlar hakkında ‘iyimser’ bir yorum da dile getiren Manukyan, “İşlemlerin doğal sonucu olarak olacak olan vergi, muhasebe kuralları vs henüz geliştirilmediği için geçici bir önlem de olabilir” dedi.