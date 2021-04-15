Resmi Gazete’de yayımlandı: Ödemelerde kripto para kullanılmayacak

Resmi Gazete’e yayımlanan yönetmeliğe göre artık ödemelerde kripto varlıklar kullanılamayacak.

Fotoğraf: Reuters

‘Ödemelerde kripto varlıkların kullanılmamasına dair yönetmelik’te kripto varlığın tanımı şöyle yapıldı: “Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar.”

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Yönetmeliğe göre;

Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak.

Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak.

Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyecek, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacak.

Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek.

Yönetmelik 30 Nisan’da yürürlüğe girecek.

Royal Motors, 14 Nisan’dan itibaren Türkiye’de kripto parayla ödeme kabul eden ilk otomotiv firması olacağını duyurmuştu.