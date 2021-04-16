Kılıçdaroğlu: Yine bir geceyarısı zorbalığı

Yine bir geceyarısı zorbalığı, kurtulamadılar bu zihniyetten. İlla geceyarıları bir akılsızlık yapacaklar. Böyle kararlar verilmeden önce tüm paydaşlarla konuşulur. #Kripto kararını kime danıştın ey iktidar? Bu konunun tüm paydaşları ile oturup, istişarelerde bulunacağım.