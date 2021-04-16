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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu: Yine bir geceyarısı zorbalığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni kripto para düzenlemesi için “Geceyarısı zorbalığı” dedi.

Fotoğraf: Pixabay

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan yeni yönetmelikle, kripto parayla alışveriş yapılması ve ödeme kuruluşlarının kripto para alım-satımı yapılan platformlara para transferinde aracı olarak kullanılması yasaklandı.

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CHP lideri, Twitter hesabında, kararın yayınlanma şekline tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, karar öncesi tüm paydaşlarla konuşulması gerektiğini belirterek “İlla geceyarıları bir akılsızlık yapacaklar” diye yazdı.

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