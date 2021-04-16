Kılıçdaroğlu: Yine bir geceyarısı zorbalığı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni kripto para düzenlemesi için “Geceyarısı zorbalığı” dedi.
Resmi Gazete’de bugün yayınlanan yeni yönetmelikle, kripto parayla alışveriş yapılması ve ödeme kuruluşlarının kripto para alım-satımı yapılan platformlara para transferinde aracı olarak kullanılması yasaklandı.
CHP lideri, Twitter hesabında, kararın yayınlanma şekline tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, karar öncesi tüm paydaşlarla konuşulması gerektiğini belirterek “İlla geceyarıları bir akılsızlık yapacaklar” diye yazdı.