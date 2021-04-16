Merkez Bankası’ndan kripto para uyarısı: Telafisi olmayan mağduriyetler yarabilir

Merkez Bankası (MB) kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacağına yönelik Resmi Gazete’de bu sabah yayınlanan yönetmeliğin ardından kripto varlıkların ödemelerde kullanılmasının ‘telafisi olmayan mağduriyetler’ yaratma ihtimali bulunduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan yönetmelikte, 30 Nisan’dan itibaren kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacağı ve buna yönelik hizmet sunulamayacağı belirtildi.

Reklam

MB’nin açıklamasında, kripto varlıkların ödemelerde kullanılmamasına yönelik düzenlemenin tamamlandığı ifade edildi.

Açıklamada şöyle dendi: “Kripto varlıklar herhangi bir düzenleme ve denetim mekanizmasına tabi olmaması, merkezi bir muhatabın bulunmaması, piyasa değerlerinin aşırı oynaklık göstermesi, anonim yapıları nedeniyle yasadışı faaliyetlerde kullanılabilmesi, cüzdanların çalınabilmesi veya sahiplerinin bilgileri dışında usulsüz olarak kullanılabilmesi ile işlemlerin geri dönülemez nitelikte olması gibi nedenlerle ilgili taraflar açısından önemli riskler barındırmaktadır.”

Açıklama şöyle devam etti: “Son dönemde, söz konusu varlıkların ödemeler alanında kullanılmasına ilişkin çeşitli girişimlerin oluşmaya başladığı gözlenmiştir. Bu varlıkların ödemelerde kullanılmasının, yukarıda bahsedilen sebeplerle işlemin tarafları açısından telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaratma ihtimali bulunduğu ve bu alanda mevcutta kullanılan yöntem ve araçlara karşı güven zafiyeti meydana getirebilecek unsurlar içerdiği değerlendirilmektedir.”

Reklam

MB bu kapsamda ‘Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik’in yürürlüğe konduğunu belirtti.

Yönetmeliğine göre kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak ve buna yönelik hizmet sunulamayacak.

Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyecek, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacak.

Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek. Yönetmelik, 30 Nisan’da yürürlüğe girecek.