Kripto parada daha fazla düzenleme yapılacakmış

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Cemil Ertem, kripto paralara ilişkin daha fazla düzenlemeye gidileceğini ve ilgili birimlerin gerekli hazırlığı yaptığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Bugünkü Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelikle kripto paraların ve dağıtık defter (distributed ledger) teknolojisi kullanan varlıkların ödemelerde kullanımı yasaklandı. Küresel kripto para fiyatları, başka ülkelerin de benzer sınırlamalar getirebileceği endişesiyle düştü.

Reklam

MB tarafından hazırlanan yönetmelikte, ilk defa hukuki anlamda kripto varlığın tanımı yapıldı. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde yapılmasına 30 Nisan’dan itibaren yasak getirildi.

Böylece Türkiye’de daha önce neredeyse hiçbir denetimin uygulanmadığı bitcoin gibi kripto paraların alışverişte kullanılması yasaklandı. Bu ilk düzenlemeyle kripto varlıkların kullanıldığı faaliyet alanları sınırlandı.

Reuters’ın sorularını yanıtlayan Ertem, şöyle konuştu: “Merkez Bankası bugün önemli bir adım attı. MB kripto paraların genel eşdeğer olma fonksiyonunu yasakladı ki bu çok yerindedir. Kripto paralar merkezi olmayan bir tasarruf aracı. Dolayısıyla Türkiye ve dünyada regülasyonlar henüz söz konusu değil ya da eksik. Dolayısıyla bu sistemlerin bir para birimi gibi kullanılması; kurumlara, bireylere telafisi mümkün olmayan hasar verebilir. Bu konuda ilgili birimler reform programı kapsamında düzenlemeler konusunda hazırlıklarını yapıyor.”