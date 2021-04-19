Diken

Yaramazlara biraz batar!

Özgür Demirtaş’ın Bitcoin yorumu: Devletler hırsızlığa giriştiği için bu kadar büyüdü

Ekonomist Özgür Demirtaş, “Kripto paraların bu kadar büyümesinin ana sebeplerinden biri de dünya devletlerinin hırsızlığa girişmesi” dedi.

Fotoğraf : Twitter

Dünyanın en yaygın işlem gören kripto para birimi bitcoin dün yüzde 14 değer kaybederek 51 bin 541 dolara kadar geriledikten sonra bugün kayıplarını kısmen telafi ederek 57 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Reklam

Habertürk TV’de Fatih Altaylı’nın sunduğu ‘Teke Tek Bilim’ programına katılan Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü başkanı, son dönemin en revaçta yatırım araçlarından kripto paraları yorumlarken şunları söyledi: “Kripto paralar varlığınızı park etme yeridir. Bunun bu kadar büyümesinin ana sebeplerinden biri de dünya devletlerinin hırsızlığa girişmesidir. Bu hırsızların en büyüğü de ABD’dir. ABD’nin şu anda bastığı para 7.7-7.8 trilyon dolar. Bunu basmaya da devam ediyorlar. Devletler para basarak insanların cebindeki alım gücünü çalmış oluyor. Bitcoin ve türevlerinin arzı ise sabittir.”

“Yüzde 90’ı batacaktır”

Demirtaş sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda dünyada 9 binin üzerinde ‘token’ ve ‘coin’ var. Öncelikle bu bir devrim. İnternet nasıl bir devrimse bu da onun gibi bir devrim. Ancak 9 bin tane coin içerisinde yüzde 90’ı da batacaktır. Bunların batacak olmasının nedenleri başka, diğerlerinin gelecek vaat edecek olmasının nedenleri başka. Toplamda bu teknolojinin bir devrim olmasının nedenleri başka.”

Bitcoin yıl başından bu yana, giderek daha yaygın bir ödeme aracı haline gelmesi ve bireysel yatırımcıların artan ilgisiyle yüzde 89 değer kazandı.

Reklam

Pek çok kripto para piyasası, haftanın her günü 24 saat işleme açık olduğu için, hacimlerin düştüğü saatlerde fiyatlarda sert hareketler görülebiliyor.

Çin’deki kesintiyle gerileyen bitcoin kısmen toparladı

Papara’nın CEO’suna göre kripto para düzenlemesi, reform paketiyle çelişkili

Bankalar ve PTT hariç, kripto varlık platformlarına fon aktarımı yapılamayacak

Kripto uzmanı kuralsızlığa işaret etti: Yasaklar, geçici bir önlem olabilir

Kılıçdaroğlu: Yine bir geceyarısı zorbalığı

Merkez Bankası’ndan kripto para uyarısı: Telafisi olmayan mağduriyetler yarabilir

Ödemelerde kripto para kullanılmayacak

Uzmanı anlattı: Al-sat dışında ‘kripto’dan nasıl para kazanılır?

SON HABERLER

Kilo vermeyi zorlaştıran 10 neden

Diyetisyen Neslihan Öztürk Aktepe’yle söyleşimizin üçüncü ve son bölümü: ‘Aşk Tadında Diyet’ adlı kitabından sağlıklı beslenme tüyoları, bazı pratik tarifler ve kilo vermeye engel 10 neden.

Okyanustaki büyük balıklar ve biz

Bir yüzyıl kadar önce yanlış ata oynanıp bu coğrafyanın insanlarına büyük bir felaket yaşatıldığından bunu en iyi bizim biliyor olmamız lazım.

Profesör: Afrika’dan gelen ‘toz taşınımı’ çarşambaya kadar devam edecek

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Çarşamba gününe kadar ülkemiz üzerinde bol miktarda Afrika’dan gelen çöl tozu hakim. Gözle görülmüyor ancak çamur yağışları şeklinde etkili olacak. Solunum için zararlı, çok fazla maruz kalmamakta fayda var. Ancak bitkiler için doğal gübre” dedi.