Bankalar ve PTT hariç, kripto varlık platformlarına fon aktarımı yapılamayacak

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, resmi gazetede yayımlanan kripto varlık yönetmeliğini açtı. Buna göre bankalar ve PTT hariç diğer ödeme hizmeti sağlayıcıları kripto varlık platformlarına fon aktarımı yapamayacak.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni yönetmelikle, kripto parayla alışveriş yapılması ve ödeme kuruluşlarının kripto para alım-satımı yapılan platformlara para transferinde aracı olarak kullanılması yasaklanmıştı.

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“Kripto para yasaklanmadı, kripto varlık kavramı tanımlandı ve kullanım esasları belirlendi” diyen Koç, Twitter üzerinden bir dizi görsel paylaştı.

Fotoğraflar: Twitter

Ali Taha Koç, şunları kaydetti: “Çarpıtılan yorumların aksine belirlenen usul ve esaslar tamamen vatandaşımızı koruma amaçlıdır Merkez Bankası; kripto paraların ödeme maksatlı kullanımını engelleyerek spekülatif hareketler nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçti.”

Koç, daha sonra blokzincir ve kripto varlıkların tanımını yaptı.

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Dijital dönüşüm ofisi başkanı ayrıca, “Kripto varlıkların arkasındaki blokzincir teknolojisinin nasıl işlediğini gelin basit bir infografikle inceleyelim” diyerek söz konusu görseli ekledi.

Bugüne kadar Türkiye’den blokzincir konusunda 30’un üstünde patent başvurusu yapıldığını kaydeden Koç, Türkiye’nin, ‘oyun ve elektronik ticarette olduğu gibi finansal teknoloji alanında da unicornlar çıkaracağını’ öne sürdü.