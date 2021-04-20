Boğaziçili öğrenci: Polisler dövüp silahla tehdit etti

CANAN COŞKUN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör atanan Prof. Dr. Melih Bulu’yu protesto eylemlerinde gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle bırakılan bir öğrenci, karakolda dövüldüğünü, silahla tehdit edildiğini söyledi.

Öğrenci, olayın adli kontrol nedeniyle imza vermek için gittiği Sarıyer ilçesinin Armutlu semtindeki Fatih Sultan Mehmet Karakolu’nda yaşandığını belirtti.

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İsmini açıklamak istemeyen öğrenci şunları anlattı: “Dış kapıdan girerken gözcü ‘Niye geldiniz’ diye sordu. İmza vermeye geldiğimi söyledim, yanımda da bir arkadaşım vardı. Binaya girerken sırtımda çantam vardı. İçeri girerken bir polis çantamı tuttu ve geriye doğru itti. Kim olduğumu sordu, ‘Çantanı çıkar’ dedi. Ben de corona nedeniyle dokunmaması gerektiğini söyledim. Sonra çok sinirlendiler ve bütün polisler dışarı çıkmaya başladı. Yaklaşık 10 polis üzerime geldi, boynumdan tutup ittiler. Yaka paça sağa sola çekiştirdiler. Sonra başka bir polis geldi, uzun namlulu silahıyla karnıma vurarak itti ve sol yanağıma çok sert bir tokat attı. Tokat o kadar sertti ki savruldum. Arkadaşım araya girmeye çalıştığında onu kenara çekip ‘Burada kimse kimseye tokat atmadı’ diyerek onu tembihlediler. Amirleri geldi sonra. O da beni daha önce kulağımda kulaklıkla karakola girdiğim için vurmakla tehdit etmişti. Amir beni tanıdı ve ‘Seni duvara yaslarım, arkanı döndürürüm ve her tarafını ararım’ dedi. Daha sonra da yaka paça beni binadan attılar.”

Öğrenci olaydan sonra hastaneden darp raporu aldı. Avukatı Levent Pişkin de polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.