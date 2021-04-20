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Yaramazlara biraz batar!

Cumhuriyet yazar ve yöneticilerinin talebine AİHM’den ret

CANAN COŞKUN

[email protected] / @canancoskun

Cumhuriyet gazetesinin eski yazar ve yöneticileri ve Ahmet Şık’ın, ‘siyasi nedenler’le yargılandıkları gerekçesiyle davalarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire’de yeniden görülmesi talebi reddedildi.

AİHM, Cumhuriyet gazetesinin eski yöneticilerinin Ekim 2016’da gözaltına alınarak tutuklanmasıyla ilgili başvurudaki kararını Kasım 2020’de duyurmuş, ifade ve basın özgürlüğü ve özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti. Mahkeme Türkiye’yi tazminat ödemeye mahkum etmişti.

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Cumhuriyet gazetesinin eski yazar ve yöneticileri ve Şık ise gazetecilik faaliyetleri nedeniyle yargılanıp mahkum edilmelerinin ‘siyasi gerekçelere’ dayandığını, dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 18’inci maddesinin ihlal edildiğini belirterek davanın Büyük Daire’de yeniden görülmesini talep etmişti.

Bu başvuruyu değerlendiren mahkeme, dosyaların Büyük Daire’ye gönderilmemesine karar verdiğini duyurdu.

Bu hükümle her iki dosyada verilen ihlal kararları da kesinleşti.

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