Teksas’a ‘Oscar’lı vali yolda

ABD’de şöhret dünyasından politikaya yeni bir yıldız daha kayıyor. Oscar ödüllü oyuncu Matthew McConaughey, Teksas’ta valilik için en güçlü aday konumuna yükseldi.

Fotoğraf: Reuters

Bir ankete göre Hollywood yıldızı McConaughey’ye destek mevcut vali Greg Abbott’ınkinden fazla.

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Ankette iki dönemdir görevi sürdüren Cumhuriyetçi Abbott’a destek yüzde 33’te kalırken, katılımcıların yüzde 45’i tercihini McConaughey’den yana kullandı.

2013 yılında Oscar’ı kaldırmıştı

2013 yılında ‘Dallas Buyers Club’ filmindeki rolünden dolayı Oscar’ı kazanan oyuncu, siyasete atılması halinde, ABD’de politikaya atılan ya da siyasi bir makamı elde eden birkaç oyuncudan biri olacak.

EskiABD başkanı Donald Trump, eski Kaliforniya valisi Arnold Schwarzenegger, eski Carmel belediye başkanı Clint Eastwood ve eski Minnesota valisi Jesse Ventura, şöhret dünyasından politikaya geçiş yapan ünlüler arasında yer alıyor.