Getir, Yemek Sepeti, Migros ve NTV dahil 32 şirkete soruşturma

Rekabet Kurulu, işgücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşmaları nedeniyle Türkiye genelinde 32 teşebbüs hakkında soruşturma açtı.

Rekabet Kurumu’nun açıklamasında, son yıllarda işgücü piyasalarına ilişkin işverenlerin sahip olduğu pazar gücünün, çalışan ücretlerinin azalmasına veya baskılanmasına ve çalışma koşullarının rekabetçi seviyelerin altında kalmasına neden olduğuna yönelik görüşlerin arttığına dikkat çekildi.

Açıklamada şöyle dendi: “…Özellikle işgücü piyasalarında emek için rekabet halinde olan işveren konumundaki teşebbüslerin aralarındaki doğrudan/dolaylı anlaşmalar yoluyla çalışanların teşebbüsler arasındaki transferini engellemeleri, çalışanları daha yüksek ücretler ve daha iyi koşullar sunan iş fırsatlarından mahrum bırakabilmektedir. Bu durum değerini bulamayan işgücünün, emeğinin karşılığını alabileceği başka pazarlara veya yurt dışına yönlenmesine yol açabilmektedir.”

Açıklamada işgücü piyasasına yönelik 4054 sayılı kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma sonucunda, aralarında Migros, Yemek Sepeti, NTV Radyo ve Televizyon, Google Reklamcılık, TAB Gıda, Sahibinden, Peak Oyun Yazılım, Getir gibi şirketlerin de olduğu toplam 32 şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği belirtildi.

Kararda şöyle dendi: “Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 01.04.2021 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak 21-18/213-M sayı, 15.04.2021 tarih ve 21-22/270-119 sayı, 15.04.2021 tarih ve 21-22/270-M sayı ile; Yemek Sepeti Elektronik İletişim Perakende Gıda Lojistik A.Ş., Zomato İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş., Commencis Teknoloji A.Ş., Markafoni Elektronik Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Limango Dış Ticaret ve Sanal Mağazacılık Hizmetleri Ltd. Şti., Mynet Medya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş., Grupanya İnternet Hizmetleri İletişim Organizasyon Tanıtım ve Pazarlama A.Ş., 41 29 Medya İnternet Eğitimi ve Danışmanlık Reklam Sanayi Dış Ticaret A.Ş., Havas Worldwide İstanbul İletişim Hizm. A.Ş., Noktacom Medya İnternet Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş., Meal Box Yemek ve Teknoloji A.Ş., NTV Radyo ve Televizyon Yayıncılığı A.Ş., Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti., Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş., Peak Oyun Yazılım ve Pazarlama A.Ş., Veripark Yazılım A.Ş., Koçsistem Bilgi ve İletişim Hizm. A.Ş., Zeplin Yazılım Sistemleri ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş., Etiya Bilgi Teknolojileri Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çiçek Sepeti İnternet Hizmetleri A.Ş., Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş., Valensas Teknoloji Hizmetleri A.Ş., Mobven Teknoloji A.Ş., Pizza Restaurantları A.Ş., Mawarıd Gıda Ticaret A.Ş., Anadolu Restoran İşletmeleri Ltd. Şti., TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., İş Gıda A.Ş., Migros Ticaret A.Ş. ve Getir Perakende Lojistik A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar vermiştir.”